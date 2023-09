© Dites adieu aux rides autour des yeux avec cette crème antirides faite maison avec 3 ingrédients

Les rides, lorsqu’elles apparaissent sur le visage, sont surtout visibles autour des yeux, à partir de 30 ans. Le manque de collagène favorise ce problème esthétique, en encourageant l’augmentation des signes de l’âge. Heureusement, il existe une crème maison qui peut nous aider à contrer ces effets.

La crème maison dont nous allons parler ci-dessous se fait notamment avec des ingrédients que vous avez dans votre cuisine, il n’est donc pas nécessaire de dépenser plus d’argent. Sans plus attendre, commençons alors à travailler sur ce produit naturel infaillible.

Crème maison pour éliminer les rides du contour des yeux

Ingrédients

Huile de clou de girofle : la crème obtenue contient des propriétés antioxydantes et anti-âge qui aident notamment à réduire les rides et ridules autour des yeux.

Lait de riz : riche en vitamines et en minéraux, il hydrate la peau en profondeur et aide aussi à réduire les rides, en lui donnant de l’éclat et de l’élasticité.

Amidon de maïs : cette crème agit comme un exfoliant naturel doux, éliminant les cellules mortes et favorisant la régénération cellulaire, améliorant ainsi la texture et la fermeté de la peau.

Préparation

Verser une demi-tasse de lait de riz dans un bain-marie et ajouter deux cuillères à soupe de fécule de maïs. Mélangez bien jusqu’à ce que le mélange soit complètement intégré.

Ajouter lentement une demi-cuillère à soupe d’huile de clou de girofle au mélange, en remuant doucement pour la répartir uniformément.

Placer la casserole au bain-marie à feu doux, en chauffant le mélange jusqu’à ce qu’il prenne la consistance d’une pommade. Veillez à ne pas surchauffer.

Retirez la casserole du feu et laissez-la refroidir quelques minutes.

Transférez la crème maison dans un bocal en verre propre et hermétique pour une bonne conservation.

Effectuez un test d'allergie avant l'application.

Mode d’emploi

Lavez votre visage et assurez-vous qu’il est parfaitement propre et sec avant d’appliquer la crème maison.

Prélevez une petite quantité de crème maison et appliquez-la sur le contour des yeux en effectuant de légers mouvements circulaires, en évitant le contour des yeux.

Massez doucement jusqu’à ce que la crème maison soit complètement absorbée.

Utiliser quotidiennement, de préférence le soir avant de se coucher, pour de meilleurs résultats.