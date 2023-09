© Attention ! Liste des aliments qui, consommés en excès, peuvent provoquer des insomnies

Voir Ne plus voir le sommaire Le café

Le chocolat

L’alcool

L’insomnie est un trouble du sommeil qui est devenu courant dans la population mondiale et qui touche plus fréquemment les femmes. Parmi les causes les plus courantes, on trouve le stress causé par le travail, les événements traumatisants. Il y a aussi les problèmes émotionnels, le mode de vie sédentaire, entre autres, comme le mentionne le site web Medline Plus. Mais il faut être vigilant avec les aliments que vous preniez tous les jours !

Les personnes souffrant d’insomnie présentent des symptômes tels que : rester éveillé pendant de longues périodes, difficulté à s’endormir, sensation de fatigue. Mais aussi, ils souffrent de somnolence diurne et de manque d’énergie. Dans certains cas elles peuvent souffrir d’anxiété, de dépression ou se sentir irritables. Ces symptômes peuvent donc affecter les activités quotidiennes de l’individu. Cependant, certains aliments consommés avant de dormir peuvent aggraver la perte de sommeil.

Il convient de mentionner que pour avoir un sommeil agréable et se reposer, il faut avoir une routine avec de bonnes habitudes. Essayer de se coucher tôt, se déconnecter des appareils électroniques au moins 20 minutes avant d’aller au lit. Il faut aussi éviter de consommer les aliments suivants :

Le café

Le café est l’une des boissons que de nombreuses personnes consomment le matin. Pour cause, sa teneur en caféine contribue à stimuler le système nerveux. Ce qui permet donc de maintenir la vigilance et d’améliorer la qualité des activités au cours de la journée. Cependant, les experts recommandent de ne pas consommer ces aliments le soir. Car elle peut entraîner des insomnies. À lire Attention ! Voici tous les dangers liés à la consommation de certains œufs crus

Le chocolat

Ce délicieux aliment n’est pas seulement un favori de nombreuses personnes. Mais le chocolat noir peut aussi être un ennemi du sommeil. Tout comme le café et le thé, cet aliment stimule le système nerveux, on recommande donc de l’éviter le soir.

L’alcool

Bien qu’un verre d’alcool puisse avoir un effet relaxant et provoquer la somnolence. Une consommation excessive d’alcool peut entraîner des problèmes de sommeil profond.

Les aliments riches en sucre, les boissons gazeuses, les plats épicés ou les préparations grasses sont également déconseillés avant de s’endormir. Dans ce cas, il est préférable de consommer des aliments qui peuvent vous aider à lutter contre l’insomnie, comme les noix, les cerises, le saumon, entre autres.