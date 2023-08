© Que se passe-t-il si je me fais les ongles trop souvent et que je ne les laisse pas se reposer ? Voici la réponse d'un expert

Les manucures fréquentes peuvent présenter certains risques pour la santé de vos ongles. Mais il y a beaucoup d’idées fausses sur la nécessité de se reposer ou d’utiliser certaines techniques. On recense le gel, la permanente, l’acrylique ou la semi-permanente.

Plus d’une fois, se faire faire les ongles, que ce soit à la maison ou dans un salon de beauté, a cessé d’être un moment de soin personnel. Cela devient un véritable canon esthétique, surtout dans le cas des femmes.

Cette pression sociale, plus d’une fois auto-imposée, permet de porter des mains faites avec des techniques. On recense les manucures permanentes, semi-permanentes, en gel ou en acrylique, dans le plus pur style de la chanteuse Rosalía. Néanmoins, cela conduit à ne pas les laisser reposer pendant une période de temps prudente.

Il est vrai qu’elle stylise visuellement l’ensemble des mains. Mais la vérité est qu’elle est également sous les feux de la rampe en raison des dommages qu’elle peut causer aux ongles. C’est ce qu’affirment certains dermatologues de l’Académie de dermatologie et de vénéréologie. À lire Mercure rétrograde : le phénomène astronomique qui inquiète les adeptes de l’horoscope

De nombreux experts soulignent que de plus en plus de personnes se présentent à leur cabinet avec des réactions de dermatite allergique. Ces dernières découlent d’une mauvaise utilisation du vernis à ongles en gel et des ongles en gel.

La raison de cette réaction cutanée n’est autre que les acrylates. Ce sont des produits chimiques à base de pétrole contenus dans les vernis à ongles de longue durée. Au contact de la peau, le corps peut réagir sous la forme d’une dermatite. Cela consiste en une inflammation localisée avec des rougeurs et de petites cloques autour des ongles, . Elles entraînent notamment des démangeaisons, une gêne et un inconfort.

Combien de fois faut-il faire une manucure ?

L’une des questions les plus fréquemment posées est de savoir si les manucures fréquentes affectent la solidité des ongles eux-mêmes. Selon Rosi Fernández, directrice du salon de beauté Ananda Ferdi, il n’y a pas forcément de conséquences. Toutefois, tout dépend de l’état des ongles.

« Si vous avez des ongles forts et sains et que vous enlevez le vernis correctement, sans tirer ou enlever les couches supérieures de l’ongle et avec des produits spécifiques, il ne se passera rien et l’opération pourra être répétée toutes les semaines ou tous les dix jours, voire tous les quinze jours », explique cette experte en manucure.

Quand les laisser respirer ou se reposer

Vous pouvez toujours laisser vos ongles se reposer pendant quelques jours. Si vos ongles sont fragiles et s’ouvrent par couches, il vaut mieux ne pas les peindre aussi souvent, explique Rosi Fernández. Les vernis à ongles provoquent un dessèchement des ongles. Ainsi, il faut donc les hydrater et de leur apporter un supplément de kératine. À lire Des experts révèlent les bienfaits de la camomille, non seulement elle soulage les maux d’estomac mais bien plus

« De nos jours, lorsqu’on réalise une manucure semi-permanente, on utilise un gel de base pour protéger et renforcer l’ongle et, lorsqu’on répète la couleur, ce gel ne doit pas être enlevé. Il n’est pas non plus conseillé d’enlever constamment la cuticule, qui protège également l’ongle, ajoute la directrice de l’institut de beauté Ananda Ferdi.

Il faut également utiliser des vernis à ongles de marques reconnues, car elles ne contiennent pas de substances toxiques. Le fait de toujours faire appel à des professionnels qualifiés s’avère également être la première solution.

Comment renforcer vos ongles avec des remèdes naturels

La première chose à garder à l’esprit est que l’alimentation a une grande influence sur la croissance des ongles. Ils ont besoin de kératine, de vitamines A, B et C, ainsi que de calcium et de fer. Cependant, certains aliments peuvent être appliqués aux ongles pour qu’ils deviennent durs et ne se fragilisent pas et n’aient pas tendance à se casser :

L’ail : l’un des remèdes les plus connus pour les ongles est cet aliment. Il suffit de le frotter sur les ongles pour les renforcer.

L’huile d’olive : ses vitamines et ses composants constituent un bon remède pour traiter les ongles abîmés. En plus de les nourrir, l’huile leur donnera un aspect plus sain et plus soigné. Il faut donc plonger les ongles dans un bol d’huile et attendre quelques minutes.

Concombre : bien que son utilisation la plus répandue soit pour traiter la peau, il est également bénéfique pour les ongles. Il suffit d’écraser un concombre avec la peau puis d’appliquer la pâte sur les ongles.

Outre les aliments, il existe d’autres substances qui peuvent contribuer à renforcer et à améliorer l’aspect des ongles, comme certaines huiles. L’huile de ricin est l’une des plus utilisées dans le monde cosmétique. On peut également citer l’aloe vera, qui possède de nombreuses propriétés permettant d’hydrater et de restaurer les ongles.

Tout ce qu’il faut savoir sur les sécheurs de vernis à ongles

Les lampes à séchage rapide utilisées dans les ongles s’alimentent avec la lumière ultraviolette A. Il s’agit d’un facteur qui bénéficie de l’analyse des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego (États-Unis). Cela se fait dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature Communications. L’analyse conclut que leur utilisation peut entraîner des modifications de l’ADN. Entre autres, la mort des cellules et, à long terme, un risque accru de cancer de la peau.

« Si vous regardez la façon dont ces appareils sont présentés, ils sont commercialisés comme étant sûrs, sans aucune raison de s’inquiéter. Mais à notre connaissance, personne n’a étudié ces appareils et la manière dont ils affectent les cellules humaines au niveau moléculaire et cellulaire », avertit Ludmil Alexandrov, professeur de bio-ingénierie et de médecine cellulaire et moléculaire à l’université de San Diego, et auteur de l’étude, comme le rapporte InfoSalus.

« Nos résultats expérimentaux et les preuves antérieures suggèrent fortement que le rayonnement émis par les sécheurs de vernis à ongles à ultraviolets peut causer le cancer des mains et que les sécheurs de vernis à ongles à ultraviolets, comme les lits de bronzage, peuvent augmenter le risque de cancer de la peau à un stade précoce », affirment les chercheurs dans des déclarations publiées par le média.

Comment enlever les ongles en gel à la maison, étape par étape

Limez légèrement vos ongles. La première chose à faire est de limer vos ongles pour créer une surface plus poreuse. Cela permet aussi de faciliter la pénétration de l’acétone. L’idée est d’enlever la brillance et la douceur que le vernis vous donne.

Appliquez l’acétone. Une fois l’étape précédente terminée, vous aurez constaté que vos ongles sont rugueux, ternes et rayés, mais ce n’est pas grave. Cependant, la couleur du vernis est toujours présente, il est donc temps d’appliquer l’acétone.

Recouvrez le bout de vos doigts de coton et découpez dix petits morceaux de papier d’aluminium que vous placerez sur vos doigts.

Retirez le papier d’aluminium et le coton. Une fois que vous avez retiré tous les cotons, vous remarquerez que le vernis à ongles est toujours présent mais ramolli. Vous ne devez en aucun cas frotter le coton sur vos ongles comme vous le feriez avec un dissolvant normal.

Si vous avez laissé du vernis sur vos ongles, utilisez un repousse-cuticules ou un bâtonnet orange pour enlever les restes de vernis. Il est important de savoir que les ongles sont plus fins et très sensibles, il faut donc être très prudent lors de l’utilisation du repousse-cuticule.

Récupérer les ongles. Lorsque vous avez fini d’enlever tout le vernis à ongles, lavez-vous les mains à l’eau et au savon. Enfin, coupez vos ongles, limez-les et hydratez-les.