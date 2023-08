© Beurre ou margarine : quel est le meilleur choix pour la santé et la cuisine ?

Le beurre et la margarine sont deux ingrédients idéaux pour les recettes de cuisine, mais celle-ci pourrait être beaucoup plus saine.

La cuisine compte une infinité d’ingrédients qui sont devenus les grands favoris de la cuisine et deux des plus importants sont le beurre et la margarine. Ces deux éléments ont été un élément clé et fondamental de notre cuisine et, pour preuve, le fait que l’un a remplacé l’autre afin d’obtenir une version beaucoup plus saine.

Face à cette situation, des doutes sont apparus quant à savoir si l’un était réellement plus sain que l’autre. Et, dans ce contexte, nous allons aujourd’hui vous dire la vérité.

Le beurre

Le beurre est un aliment d’origine animale provenant du lait de vache entier. Le but principal de sa préparation est de baratter le lactosérum et d’autres composants du lait. Cela, afin d’obtenir la partie grasse, qui est généralement utilisée pour sa saveur dans les desserts tels que les gâteaux et les biscuits. Et cela, bien qu’elle puisse également être utilisée pour la friture, la cuisson de la viande et des légumes et d’autres recettes de cuisine.

Margarine

La margarine, contrairement au beurre, est d’origine végétale et on l’a traitée pour lui donner une consistance solide. Dans certains endroits où la cuisine est un peu spécifique, il peut s’agir d’un mélange d’huiles végétales. Néanmoins, la plupart du temps, on l’utilise comme substitut du beurre. Cependant, les saveurs et les textures s’avèrent uniques. À lire Conseils simples pour éliminer les taches jaunes des ongles des pieds

Qu’est-ce qui est le plus sain ?

Comme indiqué ci-dessus, la margarine est un ingrédient d’origine végétale. Elle serait donc beaucoup plus saine que le beurre d’après les spécialistes en cuisine. Toutefois, il faut souligner que toutes les margarines ne sont pas entièrement saines. En effet, certaines contiennent une teneur élevée en graisses trans. Ce qui est alors très mauvais pour la santé de certaines personnes.

Toutefois, il est également très important de noter qu’il ne faut pas consommer ces produits en excès ou en grandes quantités. Effectivement, lorsqu’on les cuisine trop souvent, cela serait également très mauvais pour la santé.