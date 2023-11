© Incroyable ! Cet aliment contient plus de vitamine C que les oranges

Ce n’est un secret pour personne : lorsque nous pensons à la vitamine C, nous imaginons toujours l’orange comme l’aliment idéal. Celui dans lequel nous pouvons trouver ce nutriment.

Pourtant, il existe un mets à la portée de tous qui contient trois fois plus de vitamine C que l’orange elle-même : le persil. Qu’il soit frais ou séché, le persil est une herbe qui permet d’obtenir jusqu’à 140 milligrammes de vitamine C par 100 grammes. L’orange, quant à elle, n’en contient que 45 milligrammes.

Sa texture et sa saveur en font un aliment facile à incorporer dans différents plats tels que les salades, les poissons, les viandes, les smoothies et même les tisanes. Outre la vitamine C, le persil génère également d’autres substances bénéfiques pour le corps humain. Il en est ainsi des actions antioxydantes et protectrices de la peau.

Aliments : Pourquoi la vitamine C est-elle si importante ?

La vitamine C est un nutriment dont le corps a besoin pour former les vaisseaux sanguins, le cartilage, les muscles et le collagène des os. La présence de ce nutriment dans chaque aliment est également essentielle au processus de guérison de l'organisme.

La quantité de cette substance dont notre corps a besoin dépend de l’âge. Selon les experts, les femmes qui allaitent et les hommes adultes ont besoin des plus grandes quantités de cette vitamine.

Outre le persil, les fruits, tels que les agrumes, les fraises, le melon ou les kiwis en contiennent. Il en va de même pour les légumes, tels que les poivrons, les brocolis ou les tomates. Ces aliments sont les meilleures sources de vitamine C.

Mais que se passe-t-il si vous ne consommez pas assez de vitamine C ?

Une carence en ces aliments peut entraîner de la fatigue, ou un gonflement des gencives. À cela s’ajoutent de petites taches rouges ou violettes sur la peau et des douleurs articulaires. Une mauvaise cicatrisation des plaies et même, dans les cas les plus graves, une dépression peuvent aussi survenir. Ainsi, chaque aliment que nous ingérons peut avoir une incidence directe sur notre santé.