© Les médecins vous déconseillent de les boire : ces 4 boissons sont mauvaises pour la santé

Il faut toujours être vigilant avant d'avaler quelque chose. Découvrez les 4 boissons que vous ne devriez plus boire.

La nutrition est un domaine tellement vaste qu’il ne cesse de nous surprendre. Par exemple, il y a des concepts qui évoluent avec le temps. Qui aurait imaginé il y a 10 ans qu’il existe des aliments ultra-transformés qui nous permettent même de manger sainement ? C’est ce que soutient un courant de nutritionnistes qui nous invite à repenser ce que nous savons et à ne pas être myopes. Selon eux, il faut ignorer certaines boissons.

Nous pensons parfois que les jus naturels, les boissons végétales ou le vin sont des boissons saines. Bien que ce soit le cas, une consommation excessive peut augmenter le risque de certaines maladies.

Nous avons préparé un petit guide avec les 4 boissons saines les plus courantes que les médecins recommandent de consommer avec modération.

Le jus d’orange

Bien que l'orange soit un fruit sain, le gros problème du jus d'orange est qu'il faut deux ou trois oranges pour le préparer et se sentir rassasié. D'ailleurs, les quantités de sucre dans ces boissons qui pénètrent dans l'organisme sont donc élevées. Surtout si l'on y ajoute du sucre supplémentaire.

Le vin

On dit que les médecins recommandent de boire un verre de vin par jour. Mais un verre de cette boisson augmente le risque de certaines maladies. Les médecins et les nutritionnistes n’interdisent donc pas sa consommation, mais la limitent et recommandent la prudence.

Boissons gazeuses diététiques

Saviez-vous que plusieurs études établissent un lien entre la consommation de boissons gazeuses diététiques et l’augmentation des dommages causés au microbiote intestinal ? Elles nous habituent également aux saveurs sucrées. Ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes rejettent les fruits et les légumes.

Boissons végétaliennes (quelques-unes seulement)

Le lait n’est pas une boisson essentielle, même s’il est conseillé car il contient des minéraux tels que le calcium. Lorsque nous achetons d’autres produits pour remplacer le lait de vache, nous devrions consommer celles qui ne contiennent que de l’eau et du lait végétal (soja, riz…). Ce, en évitant les sucres, les édulcorants et les huiles végétales.

Et vous, consommez-vous régulièrement ces boissons et pensez-vous arrêter maintenant que vous connaissez certains de leurs inconvénients ?