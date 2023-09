© Découvrez pourquoi de plus en plus de personnes utilisent une lingette alcoolisée pour nettoyer leur lisseur à cheveux

Le soin des cheveux est l’une des habitudes esthétiques les plus importantes pour de nombreuses personnes. Les fibres capillaires ont besoin d’être nourries et hydratées. Et nous n’avons pas tous les mêmes caractéristiques à cet égard. C’est pourquoi il existe différents types de cheveux : frisés, lisses, crépus ou ondulés.

Bien qu’il s’agisse d’une profession encore méconnue dans de nombreuses régions du monde. La trichologie se charge d’analyser les caractéristiques, les fonctions, les maladies et l’anatomie des cheveux. En ce sens, on appelle trichologues les professionnels.

La santé des cheveux est l’objectif de tout trichologue, car ce personnel qualifié peut diagnostiquer et traiter les fibres capillaires. De plus, il peut aussi garantir un cuir chevelu sain et renforcé. Nombreux de leurs recommandations portent sur des produits capillaires spécifiques. Mais aussi sur les procédures de séchage, de coiffage et de conditionnement.

L’un de ces aspects cruciaux est le séchage et le repassage, en particulier pour les cheveux longs. Si de plus en plus d’hommes optent pour les cheveux longs, la plupart des femmes ont déjà utilisé un lisseur à un moment ou à un autre de leur vie. Cet appareil peut renforcer l’action de certains produits et rendre les cheveux brillants. Mais il peut aussi aggraver l’aspect de la chevelure. À lire Déjà vu : comment comprendre le phénomène de l’impression d’avoir déjà vécu quelque chose

Que se passe-t-il si vous utilisez un lisseur sale ?

La réponse est simple : vos cheveux seront imprégnés de substances qui peuvent les abîmer, les dessécher ou les brûler. En général, cet appareil accumule des traces de produits capillaires et forme une sorte de couche grasse épaisse qui se retrouve dans vos cheveux.

Comment nettoyer le lisseur à cheveux avec de l’alcool ?

Il suffit de prendre un chiffon en microfibres (ou tout autre chiffon à texture douce) et de l’imbiber d’un peu d’alcool. Vous devriez effectuer cette opération après débranchement du lisseur à cheveux et que ses plaques de lissage sont froides. Il ne faut jamais le nettoyer lorsqu’il est encore chaud.

Limpia tu plancha para el cabello con alcohol y quedará reluciente ✨ pic.twitter.com/aadH3XMehl — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 11, 2023

À lire Découvrez les 3 plantes qui font fuir l’argent, selon le Feng Shui

Frottez ensuite la lingette d’alcool sur les surfaces du lisseur et vous verrez que la saleté et les résidus de produits s’enlèvent progressivement. Le nettoyage et la désinfection des plaques seront ainsi optimaux. De sorte que des substances susceptibles ne touchent pas vos cheveux.