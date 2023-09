© Un expert révèle à quelle fréquence il est conseillé de se faire les ongles

Se faire faire les ongles, que ce soit à la maison ou dans un salon de beauté, est un moment de pur bonheur. Non seulement cela embellit les mains, mais cela sert aussi, sur le plan psycho-émotionnel, à prendre soin de soi.

Cependant, avoir une manucure toujours parfaite grâce à des techniques telles que le gel, la manucure permanente, semi-permanente ou acrylique est devenu un canon esthétique. C’est pourquoi, à certaines occasions, l’ongle n’est pas laissé au repos entre un vernis et le suivant.

Mais est-ce vraiment nécessaire ? Prenons les choses par le bon bout.

Tout d’abord, les dermatologues de l’Académie de dermatologie et de vénéréologie affirment qu’il y a de plus en plus de cas de femmes qui se présentent à leur cabinet avec des réactions de dermatite allergique. Cela, dues à l’utilisation abusive de permanentes et d’ongles en gel. Ces derniers consistent en une inflammation localisée avec des rougeurs et de petites vésicules autour. Entraînant des démangeaisons, une gêne et un inconfort.

Cela est dû aux acrylates, un produit chimique à base de pétrole présent dans les vernis à ongles, en particulier dans le cas des manucures semi-permanentes ou permanentes. Le problème des acrylates est que, comme il s'agit d'une très petite molécule, lorsqu'ils pénètrent dans la peau, ils peuvent déclencher une allergie.

D’où la nécessité d’utiliser des vernis de bonne qualité, de marques reconnues. Ils ne contiennent pas de substances toxiques. Bien sûr, il faut toujours faire appel à des professionnels qualifiés.

Combien de temps faut-il laisser reposer les ongles ?

Il existe une question que tout le monde se pose fréquemment. Il s’agit de savoir si les manucures fréquentes affectent la solidité des ongles eux-mêmes. Eh bien, contre toute attente, il n’y a pas forcément de conséquences. C’est ce qu’affirme Rosi Fernández, directrice du salon de beauté Ananda Ferdi, qui précise que « tout dépend de l’état des ongles ».

Elle ajoute que « si vous avez des ongles forts et sains et que vous enlevez le vernis correctement, sans tirer ou enlever les couches supérieures de l’ongle et avec des produits spécifiques, il ne se passera rien et l’opération pourra être répétée toutes les semaines ou tous les dix jours, voire tous les quinze jours », explique cette experte en manucure.

Dans tous les cas, vous pouvez toujours les laisser reposer pendant quelques jours. Cela, surtout s’ils s’avèrent peu solides et ouverts en couches. Il ne faut pas les peindre aussi souvent, explique Rosi Fernández. Dans ce sens, elle souligne que les vernis à ongles provoquent le dessèchement des ongles. Ainsi, il vaut mieux ne pas les hydrater et leur donner un supplément de kératine.

Que se passe-t-il si vous n’appliquez pas de primer sur vos ongles ?

De nos jours, lors d'une manucure semi-permanente, un gel de base sert à protéger et renforcer l'ongle. Et, lorsque l'on répète la couleur, il est difficile, voire impossible d'enlever ce gel.

Grâce à l’application du primer, l’ongle naturel ne sécrète pas de graisse ni d’eau au cours des semaines suivantes, ce qui contribue à maintenir l’ongle artificiel en parfait état et empêche le vernis utilisé, qu’il soit acrylique ou en gel, de s’écailler. Dans tous les cas, il ne faut pas enlever constamment la cuticule, qui protège également l’ongle.

Comment renforcer les ongles par l’alimentation

La première chose à retenir est que l’alimentation a une grande influence sur la croissance des ongles. Ils ont besoin de kératine, de vitamines A, B et C, ainsi que de calcium et de fer. Cependant, on peut appliquer certains aliments aux ongles. Cela, pour qu’ils deviennent durs et ne se fragilisent pas et n’aient pas tendance à se casser :

L’ail : l’un des remèdes les plus connus pour les ongles est cet aliment. Il suffit de le frotter sur les ongles pour les renforcer.

L’huile d’olive : ses vitamines et ses composants sont un bon remède pour les ongles abîmés. En plus de les nourrir, l’huile leur donnera un aspect plus sain et plus soigné. Il faut donc plonger les ongles dans un bol d’huile et attendre quelques minutes.

Concombre : bien que son utilisation la plus répandue soit pour traiter la peau, il est également bénéfique pour les ongles. Il suffit d’écraser un concombre avec la peau puis d’appliquer la pâte sur les ongles.

Outre ces aliments, il existe d’autres substances qui peuvent contribuer à renforcer et à améliorer l’aspect des ongles, par exemple certaines huiles. L’huile de ricin est l’une des plus utilisées dans le monde cosmétique. Il y a aussi l’aloe vera, qui possède de nombreuses propriétés qui peuvent aider à hydrater et restaurer les ongles.

Comment enlever les ongles en gel à la maison, étape par étape

Limez légèrement les ongles. La première chose à faire est de limer les ongles pour créer une surface plus poreuse et faciliter la pénétration de l’acétone. L’idée est d’enlever la brillance et la douceur que le vernis à ongles vous donne.

Appliquez l’acétone. Une fois l’étape précédente terminée, vous aurez constaté que vos ongles sont rugueux, ternes et rayés, mais ce n’est pas grave. Cependant, la couleur du vernis à ongles est toujours présente, il est donc temps d’appliquer l’acétone. Recouvrez le bout de vos doigts de coton et découpez dix petits morceaux de papier d’aluminium que vous placerez sur vos doigts.

Retirez le papier d’aluminium et le coton. Une fois que vous avez retiré tous les cotons, vous remarquerez que le vernis à ongles est toujours présent mais ramolli. Vous ne devez en aucun cas frotter le coton sur vos ongles comme vous le feriez avec un dissolvant normal.

S’il reste du vernis sur vos ongles, utilisez un repousse-cuticules ou un bâtonnet orange pour enlever les restes de vernis. Il est important de savoir que les ongles sont plus fins et très sensibles, il faut donc être très prudent lors de l’utilisation du repousse-cuticules.

Récupérer les ongles. Lorsque vous avez fini d’enlever tout le vernis, lavez-vous les mains à l’eau et au savon. Enfin, coupez vos ongles, limez-les et hydratez-les.