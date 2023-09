© Comment se débarrasser efficacement des cernes sous les yeux ? 7 solutions qui ont fait leurs preuves

Les cernes sous les yeux affectent l’esthétique de nos yeux et il est donc courant de vouloir s’en débarrasser pour paraître au mieux de sa forme. Il est important de connaître la cause des cernes sous les yeux, afin de pouvoir apporter des changements dans votre vie pour vous aider à les éviter. Il existe différents facteurs déclencheurs, tels que le manque de sommeil, la consommation excessive d’alcool, les allergies, le tabagisme excessif ou la pollution, entre autres.

Compresses de thé à la camomille

Les sachets de thé à la camomille sont idéaux pour réduire les cernes sous les yeux. En effet, la camomille possède des propriétés calmantes et anti-inflammatoires qui apaisent et aident à réduire ces poches gênantes.

Pour les utiliser, faites infuser une tasse de thé à la camomille et laissez-la refroidir au réfrigérateur. Trempez ensuite deux tampons de coton dans la tisane froide et placez-les sur vos yeux fermés pendant 10 à 15 minutes. Cette méthode est particulièrement efficace lorsqu’elle est appliquée le matin, dès le réveil.

Mélange de miel et d’amandes

Il existe un traitement efficace à mettre en oeuvre afin d’éliminer les cernes sous les yeux qui se trouvent sur notre visage. Cela consiste à recourir à une préparation à base de miel et d’amandes. Grâce au fait que le miel est hydratant et que la pâte d’amandes exfolie en douceur, il est possible d’améliorer la texture et la tonicité de la peau. Cela, en améliorant son aspect et en aidant à les traiter. À lire Surprenant ! 8 conseils pour l’utilisation du vinaigre à la maison qui peuvent vous éviter des ennuis

Pour la préparer, il suffit de mélanger une cuillère à café de miel à de la pâte d’amandes (vous pouvez moudre les amandes au préalable), puis d’appliquer ce doux mélange sous les yeux, en le laissant agir pendant 15 à 20 minutes avant de le rincer.

Huile de cynorrhodon

L’huile de rose musquée possède des propriétés antioxydantes et est riche en vitamine A. Elle possède aussi une forte teneur en acide cisnolénique, en acide alpha linoléique et en d’autres ingrédients. Ces derniers aident à réduire la pigmentation foncée fréquente sous les yeux. Ce qui en fait une solution parfaite pour les cernes.

Pour l’appliquer, vous devez effectuer un nettoyage régulier, puis appliquer une petite quantité d’huile de rose musquée sur la zone des cernes sous les yeux avant de vous coucher. Par la suite, il faut masser doucement, en tamponnant doucement jusqu’à ce qu’elle fasse son propre travail de régénération cellulaire. Faites-le pendant que vous profitez du sommeil, qui est également important pour améliorer les cernes sous les yeux.

Pommes de terre crues

Les pommes de terre contiennent des enzymes et de la vitamine C qui aident à éclaircir la peau et à réduire la pigmentation foncée des cernes sous les yeux. Pour prévenir les cernes, vous pouvez râper une pomme de terre crue et mettre le jus obtenu sur des tampons d’ouate. Vous les placerez ensuite sur vos yeux fermés pendant au moins 15 minutes. De cette façon, vous serez en mesure de traiter les cernes sous les yeux.

Le concombre

Le concombre s’avère être l’un des meilleurs remèdes naturels contre les cernes sous les yeux. Cela, grâce à ses propriétés astringentes, hydratantes et anti-inflammatoires. Elles aident à réduire les poches et à rafraîchir la peau. Pour les utiliser, il suffit de couper un concombre en tranches épaisses et de les placer sur les yeux fermés, une sur chaque œil, et de les laisser agir pendant 10 à 15 minutes. Après ce laps de temps, la zone doit être lavée à l’eau tiède. À lire Un expert en psychologie révèle 5 conseils pour mieux dormir et arrêter de trop penser la nuit

Sachets de thé vert

Le thé vert possède une grande richesse en antioxydants qui, ajoutés à ses composés anti-inflammatoires, réduisent le gonflement et l’inflammation. Cela, tout en favorisant la circulation, tous bénéfiques pour éliminer les cernes sous les yeux.

Dans ce cas, on peut le préparer de manière très simple. Effectivement, il suffit de faire bouillir deux sachets de thé vert dans une tasse et demie d’eau pendant dix minutes. Ensuite, on doit les retirer et de les laisser refroidir au réfrigérateur pendant 30 minutes. La dernière étape consiste à placer les sachets de thé froids sur les yeux fermés pendant environ 15 minutes.

Huile d’amande

Enfin, il faut parler de l’huile d’amande, riche en vitamine E et en acides gras. Ils hydratent la peau et réduisent l’apparence des cernes sous les yeux. Il est recommandé, avant de se coucher, d’appliquer quelques gouttes d’huile d’amande sous les yeux et de masser doucement.