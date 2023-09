© Découvrez quelle plante est indispensable à votre maison, selon la NASA

Selon la National Aeronautics and Space Administration, cette plante présente de nombreux avantages pour la santé.

Avoir une plante chez soi ne contribue pas seulement à la décoration intérieure. Cela apporte également des bienfaits pour la santé. Selon la NASA, il existe un spécimen qu’il faut absolument avoir chez soi : le lierre anglais. Voici les raisons invoquées par la National Aeronautics and Space Administration pour justifier la présence indispensable du lierre anglais dans nos maisons.

D’après la NASA, les plantes d’intérieur contribuent à assainir l’air des maisons. Pour étayer leur théorie, un groupe de chercheurs a mené une expérience au cours de laquelle des plantes ont été placées dans une chambre à air hermétique. Cette même pièce a été exposée à une forte concentration de produits chimiques.

Le résultat a été concluent. En effet, les experts ont constaté que les plantes éliminaient le pourcentage de produits chimiques en seulement 24 heures. Il est donc important d’en avoir chez soi, en particulier dans sa chambre à coucher. Sa présence permet en effet d’avoir un sommeil paisible.

Pourquoi devrais-je avoir du lierre anglais chez moi ?

Le lierre anglais est la meilleure plante d'intérieur à avoir chez soi. Il présente également l'avantage d'être un spécimen extrêmement polyvalent, puisqu'il peut pousser dans des pots suspendus ou grimper le long des murs.

C’est la plante qui a la plus grande capacité à purifier l’air à l’intérieur d’un espace clos. En effet, elle peut s’attaquer à des polluants tels que le formaldéhyde, le benzène, le xylène, l’ammoniac et le trichloréthylène. Selon la NASA, le lierre anglais agit beaucoup plus rapidement que les autres plantes d’intérieur.

Mais si vous ne souhaitez pas avoir de lierre anglais dans vos pièces, la NASA recommande d’autres plantes. Entre autres, vous avez le choix parmi plusieurs autres types. En effet, des végétaux telles que la sansevieria, la dentelle d’amour et le chrysanthème, qui ont les mêmes vertus que l’hedera hélix. Par conséquent, si vous envisagez de décorer vos pièces avec une plante, nous vous recommandons d’acheter l’un de ces spécimens.