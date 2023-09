© Découvrez pourquoi de plus en plus de gens boivent du vinaigre de cidre de pomme le matin

Le vinaigre de cidre de pomme est un type de vinaigre qu’on obtient à travers un processus de fermentation. Ce dernier transforme des pommes écrasées en acide acétique à l’aide de levures et de sucre. Le vinaigre non filtré contient une base de probiotiques, qui sont bénéfiques pour notre santé. C’est pourquoi les experts recommandent d’en boire tous les matins.

Les avantages de boire du vinaigre de cidre de pomme tous les matins

Selon les experts, les formules de vinaigre de cidre de pomme à base trouble sont idéales pour la santé intestinale. Cela, en raison de leur pouvoir probiotique. Elles contribuent également à équilibrer la glycémie, à faciliter la digestion et le contrôle du poids, à réduire le cholestérol. Ces formules permettent aussi de renforcer le système immunitaire et même d’améliorer l’apparence de l’acné et des cicatrices.

De plus, une étude menée en 2021 a révélé qu’un régime riche en aliments fermentés, dont le vinaigre de cidre de pomme, présentait une plus grande diversité microbienne, moins d’inflammation et une meilleure réponse immunitaire. Dans ce contexte, les experts conseillent de consommer six portions d’aliments fermentés par jour. Et cela, dès le matin, le petit-déjeuner, le préféré est le vinaigre.

Ceux qui ont déjà expérimenté les effets du vinaigre de cidre de pomme disent qu'en le buvant tous les matins, il garantit la faim à chaque fois qu'elle se présente : à midi, à l'heure du déjeuner, et le soir, à l'heure du dîner. Cela évite les dangereux « grignotages » entre les repas, où l'on trouve toujours des en-cas riches en graisses saturées et en glucides en excès. Il permet également d'éviter les ballonnements, car le système digestif traite tout correctement.

Quant à la façon de consommer le vinaigre de cidre de pomme pour en retirer les bienfaits et jouir d’une bonne santé, les spécialistes recommandent de le mélanger à de l’eau : 2 cuillères à soupe de vinaigre pour 30 ml d’eau. Cette opération est à effectuer au cours des premières heures de la journée.