© Qu'arrive-t-il à mon corps si je bois du jus d'orange l'estomac vide ? C'est ce que disent les nutritionnistes

Le jus d’orange classique est la boisson par excellence pour commencer la journée et accompagne souvent tous nos plats du matin. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer si vous le buviez comme premier aliment au réveil ? Nous vous expliquons ici quels sont les effets sur votre organisme d’une consommation de jus d’orange à jeun.

Avantages du jus d’orange à jeun

Comme vous pouvez l’imaginer, boire du jus d’orange dès le matin peut être très sain grâce aux propriétés naturelles de ce fruit. Il contient notamment des sucres naturels qui peuvent fournir de l’énergie au corps pour vos activités quotidiennes. Ces nutriments peuvent également aider à améliorer la digestion en stimulant la production d’acide gastrique. Et comme si cela ne suffisait pas, ce jus est plein de vitamine C qui peut agir comme un grand antioxydant dans le corps.

Inconvénients du jus d’orange à jeun

Cependant, tout n’est pas que plaisir et rire quand il s’agit de jus d’orange. Comme nous l’avons déjà mentionné ce jus est riche en sucres naturels, il faut le consommer avec modération. Cela, pour éviter de tomber dans un excès de ce nutriment. Évitez également d’en consommer trop si vous avez l’estomac sensible ou si vous consommez constamment. Ce type de jus peut causer quelques malaises à l’estomac si cette boisson est la première chose que vous prenez.

Recommandations

Maintenant que vous connaissez les avantages et les inconvénients de la consommation de jus d’orange à jeun, vous pouvez décider en toute connaissance de cause de l’intégrer ou non à votre petit-déjeuner. Par ailleurs, vous pouvez également tenir compte des recommandations suivantes. Déjà, n’oubliez pas d’éviter les excès, accompagnez-les toujours d’une alimentation équilibrée. Et si possible, consommez le fruit entier plutôt que le jus. En effet, il vous apportera plus de fibres et moins de sucre.