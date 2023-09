© 7 aliments à consommer pour éviter d'attraper la grippe cet automne

Voir Ne plus voir le sommaire Agrumes

Avec l’arrivée de l’automne, plusieurs changements de température et de climat surviennent également. Ce qui facilite donc l’apparition de maladies respiratoires, comme la grippe, dans notre organisme. Heureusement, vous pouvez éviter que cela ne se produise et aider votre corps à se protéger des aliments. Ces derniers, qui grâce à leurs propriétés nourriront votre corps et amélioreront votre santé. Et ce sont précisément ceux-là dont nous allons vous parler aujourd’hui.

Agrumes

Bien entendu, les agrumes ne peuvent pas manquer dans votre alimentation si vous souhaitez protéger votre système contre les maladies respiratoires. Car ces aliments peuvent fournir une bonne quantité de vitamine C, un nutriment nécessaire à plusieurs processus vitaux de l’organisme et qui peut stimuler votre système immunitaire. N’oubliez donc pas d’ajouter des oranges, des citrons et des mandarines à votre alimentation.

Ail

L’ail est souvent reconnu comme un légume très sain grâce à ses composants. Dans le cas de la grippe, cet aliment peut être d’une grande aide grâce à ses propriétés antibiotiques et antivirales. Il peut également fournir de l’allicine, qui aidera à réduire les symptômes du rhume.

Oignon

À l’instar de l’ail, l’oignon possède également des propriétés similaires qui peuvent être utiles dans la lutte contre les maladies respiratoires cet automne. Ce légume est riche en flavonoïdes et, associé à d’autres aliments de cette liste comme la vitamine C. Ainsi, il peut protéger efficacement votre système. À lire L’avocat ne fait pas grossir ! Des experts révèlent les mythes et les vérités sur ce fruit

Kiwi

Comme dans le cas des agrumes, le kiwi est un fruit riche en vitamine C. Il peut donc vous aider à rester en bonne santé pendant la saison des changements saisonniers. Cependant, rappelez-vous qu’il n’y a pas d’aliments magiques. En matière de santé, manger de la nourriture qui ne va pas vous guérir simplement. Pensez à consulter un spécialiste de la santé si vous présentez des symptômes de ce type de maladie.

Gingembre

Le gingembre est l’un des aliments les plus utilisés comme remède médicinal contre la grippe. D’ailleurs, il n’est pas étonnant que cet ingrédient puisse aider à contrecarrer les symptômes associés à cette maladie. Comme la congestion nasale ou l’irritation de la gorge. Alors n’oubliez pas de le prendre de temps en temps une bonne infusion avec cette racine.

Miel

Le miel est un autre de ces éléments qui est utilisé comme remède pour traiter la grippe. Et on le trouve souvent en association avec d’autres aliments comme le citron et le gingembre. Car ensemble, ils peuvent aider notre corps à se protéger contre les maladies respiratoires, tout comme dans cette recette maison. Ainsi, c’est le sirop que nous vous apprenons à préparer aujourd’hui.

Ananas

L’ananas est un autre fruit qui peut apporter une grande quantité de vitamine C à votre vie. C’est pourquoi il ne faut pas le négliger si nous parlons d’aliments qui peuvent aider à améliorer la santé en matière de maladies des voies respiratoires. N’oubliez pas non plus qu’un facteur important pour une bonne santé est une alimentation équilibrée, qui couvre tous vos besoins nutritionnels.