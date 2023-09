© 8 avantages pour la santé de l'ajout de curcuma à vos préparations et aliments

Curcuma longa ou simplement curcuma, est le nom de cette plante herbacée originaire d’Inde. Elle est actuellement l’une des plus appréciées en gastronomie. Cela, grâce à sa saveur, sa puissante couleur naturelle pour présenter les plats et bien sûr, ses bienfaits respectifs qu’elle ajoute au corps et santé en général avec une consommation fréquente.

Le curcuma est une épice de cuisine populaire qui se distingue des autres par sa couleur jaune vif unique. Elle possède aussi une forte teinte et une saveur avec des notes épicées. Depuis des années, il est utilisé pour traiter naturellement divers problèmes de santé. On recense notamment la douleur chronique et l’inflammation.

Pour que vous puissiez en savoir plus, nous expliquons ci-dessous huit avantages de l’ajout de curcuma à vos préparations. Il apporte certaines vertus à votre santé et à la dégustation de plats délicieux et colorés, pleins du profil nutritionnel fourni par cette épice de cuisine populaire.

Quels sont les bienfaits du curcuma ?

La consommation régulière de curcuma apporte de grands bienfaits pour la santé. Découvrez-en quelques-uns.

1.- Effet anti-inflammatoire

Selon Medical News Today, il pourrait réduire l’inflammation dans diverses zones, des ballonnements dans l’estomac à la douleur que ressentent les personnes souffrant d’arthrite dans leurs articulations. Bien entendu, l’utilisation du curcuma ne doit pas empêcher la consultation d’un médecin spécialiste.

2.- Ajouter des antioxydants

Les curcuminoïdes et leur composant principal, la curcumine, sont de puissants antioxydants présents dans cette espèce culinaire populaire. Selon des chercheurs de l’Université de Grenade, ces substances présentes dans le curcuma ont un large rôle dans l’amélioration de la santé. Ils interviennent aussi dans la prévention de certaines maladies chroniques causées par les radicaux libres.

3.- Protection naturelle contre le cancer

De nombreuses études soutiennent les composants anticancéreux contenus dans cette racine. Cela, en raison de son effet principalement sur la curcumine et les carotènes. Ces derniers agissent comme une barrière protectrice contre le cancer. Cependant, cela ne signifie pas que sa consommation constitue une « potion magique » pour le prévenir. Ce n’est qu’une voie alternative qui peut ajouter des efforts à des habitudes plus saines pour prévenir cela et davantage de maladies.

4.- Prévient le diabète

Selon Healthline, la curcumine a été étudiée pour ses propriétés hypoglycémiantes. Des études suggèrent qu’il pourrait favoriser une glycémie saine en améliorant la sensibilité à l’insuline. Cela également, en augmentant l’absorption du glucose dans les tissus.

5.- Évitez les troubles digestifs

Certains des bienfaits du curcuma incluent ses huiles volatiles : turmérone, atlantone et zingibéréne ; ses protéines, résines et sucres, en plus de sa teneur en fibres alimentaires, vitamines C, E et K, niacine, sodium, calcium, potassium, cuivre, magnésium, fer et zinc. Ce type de composants est un remède naturel contre les maux d'estomac. En effet, il aide à réduire l'inflammation, calme et prévient les brûlures d'estomac et autres troubles digestifs.

6.- Prévient les maladies cardiaques

La consommation fréquente de curcuma prévient le risque de maladie cardiaque. Cela étant, car il réduit le mauvais cholestérol et les triglycérides, tout en prévenant le risque de crise cardiaque.

7.- Prévient les flatulences et favorise le drainage du foie

Il stimule la production de sucs gastriques et pancréatiques, car il équilibre son pH, combat la formation de gaz formés dans l’intestin, prévenant ainsi les flatulences et les coliques intestinales. On considère le curcuma comme un excellent tonique biliaire et protecteur du foie, c’est pourquoi il aide à éliminer les calculs dans la vésicule biliaire et favorise le drainage du foie.

8.- Aliments spéciaux pour perdre du poids

Bien que le curcuma, en tant que tel, ne fasse pas perdre de poids (en fait, aucun aliment n’a le pouvoir de le faire seul), il aide à activer le métabolisme et à faciliter la digestion des aliments, évitant ainsi un transit lent ou la constipation. D’autre part, il peut être une alternative pour perdre du poids si on l’intègre à une alimentation saine guidée par un spécialiste.

Rappelons qu’on peut trouver le curcuma sur le marché entier, en racine fraîche ou en poudre, selon la présentation, sa saveur varie entre sucrée et épicée. Cependant, pour profiter de tous les bienfaits qu’apporte la santé, il est important de consulter votre médecin de confiance.