© Découvrez pourquoi de plus en plus de personnes conservent les écorces d'orange

L’orange est un fruit noble, caractérisé par le fait qu’il fait partie des agrumes saisonniers. Il est probable que vous alliez au magasin et que vous la trouviez en vente, ou peut-être que vous l’ayez dans votre réfrigérateur sans l’avoir remarquée. Outre sa consommation régulière, vous pouvez également préparer un sirop noble avec ses écorces. Ce sera bénéfique pour votre santé à différents égards.

L’orange est un fruit riche en nutriments, originaire d’Asie du Sud-Est et cultivé ensuite en Méditerranée. Il s’avère être l’un des agrumes les plus consommés au monde. Parmi ses principaux bienfaits pour la santé, elle est connue pour être un fruit riche en antioxydants. Une excellente source de vitamine C, de fibres et de potassium.

En outre, il aide à lutter contre la constipation et l’anémie, renforce le système immunitaire et contient de la pecticine (fibre soluble). Cette dernière aide à normaliser le taux de cholestérol dans le sang. Dans le même ordre d’idées, on peut utiliser aussi bien son jus que son zeste. Et cette fois-ci, nous allons vous expliquer comment utiliser le zeste pour préparer un délicieux sirop qui fera du bien à votre organisme.

Ingrédients

1 orange

200 grammes de sucre

200 cc d'eau

Préparation

Coupez l’orange pour obtenir le zeste.

Faire ensuite bouillir les écorces d’orange trois fois pour enlever l’amertume.

Mélanger l’eau avec le sucre et les oranges.

Porter à ébullition.

Faire bouillir à feu doux pendant 5 minutes.

Finalement, laisser refroidir avant d’utiliser.

C’est ainsi qu’il est facile d’obtenir un sirop à base d’écorces d’orange, que vous pouvez utiliser pour traiter divers problèmes de santé et profiter des nutriments de l’agrume. Vous pouvez également l’utiliser comme édulcorant naturel pour remplacer le sucre ou la stévia, si vous le souhaitez. Dans tous les cas, l’orange ne vous apportera que du bien.