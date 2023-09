© Voici les raisons pour lesquelles vos cheveux tombent, selon les médecins

Des changements alimentaires aux maladies chroniques, les experts expliquent les causes les plus courantes de la perte de cheveux.

Cela vous arrive depuis quelque temps et vous commencez à vous inquiéter. En sortant de la douche, vous avez l’impression d’avoir pris un bain avec un caniche. Et lorsque vous vous brossez les cheveux, vous en laissez une tonne derrière vous. Ainsi, vous pensez qu’une partie de votre tête est peut-être devenue complètement chauve.

Vous pouvez toujours mettre cela sur le compte de l’automne. En fait, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car nous perdons tous des cheveux de temps en temps. Mais quand cela cesse-t-il d’être normal ? En moyenne, nous perdons 50 à 100 cheveux par jour », explique la dermatologue américaine Francesca Fusco dans « Prevention ».

Ne pensez pas que vous êtes la seule personne à vivre ce genre de situation. En fait, la perte de cheveux est extrêmement fréquente chez les femmes, et de plus en plus. Néanmoins, il est tout à fait vrai qu’elle peut affecter les personnes sur le plan émotionnel. Selon une étude de 2015, parce qu’elle est si étroitement associée à la féminité, elle peut affecter l’estime de soi (en particulier chez les femmes, sans surprise), déprimer et entraver les relations sociales. L’essentiel est que si vous avez un problème, vous sachiez comment l’aborder et trouver la cause de votre chute de cheveux.

Les problèmes de thyroïde

Ils sont fréquents chez les femmes, surtout après 50 ans. Selon les dernières recherches, une sur huit développera un trouble de cette glande située à la base du cou. Cette dernière est responsable de la production d'hormones thyroïdiennes au cours de sa vie. Celle-ci est responsable de tout, du métabolisme de base à la croissance de la peau, des ongles et, bingo, des cheveux.

Lorsque l’organisme ne dispose pas de la quantité nécessaire (en raison d’une hypothyroïdie ou d’une hyperthyroïdie), certains changements peuvent être observés. L’avantage est qu’une analyse de sang permet de mesurer si quelque chose ne va pas comme il se doit. Et votre médecin généraliste devra alors prescrire un médicament pour rétablir les niveaux à la normale.

Déficience en fer

Le manque de fer peut sembler une cause inhabituelle de perte de cheveux. Mais la vérité est que cela peut arriver, surtout chez les femmes. Lorsqu’elles ont des règles abondantes ou qu’elles ne consomment pas suffisamment d’aliments riches en cet élément, elles pourraient souffrir de cette carence. Et les symptômes sont nombreux et très divers : fatigue extrême, faiblesse, peau pâle, difficultés de concentration, maux de tête, mains et pieds froids, et encore une fois, la perte de cheveux.

La chute des cheveux peut affecter l’estime de soi, déprimer et entraver les relations sociales, même si l’on perd 50 à 100 cheveux par jour. Heureusement, on peut aussi faire une prise de sang pour mesurer la ferritine (une protéine qui stocke le fer dans l’organisme) et ainsi diagnostiquer une anémie. Le traitement est simple : manger du bœuf, du porc, du poisson, des céréales et des aliments riches en vitamine C.

Psoriasis ou pellicules

Si votre cuir chevelu n’est pas au meilleur de sa forme, cela pourrait aussi avoir beaucoup à voir avec la raison pour laquelle vous trouvez autant de poils sur votre brosse. L’inflammation et les affections cutanées (dermatite séborrhéique ou pellicules, psoriasis ou autres infections comme la teigne) entraînent une chute des cheveux.

Si vous remarquez des taches rouges ou des flocons blanc jaunâtre sur votre peau, faites un examen du cuir chevelu. Cela vous aidera à déterminer ce que vous avez. Parfois même une biopsie ou une culture pourrait vous aider. Et si vous avez une inflammation ou des démangeaisons, consultez votre dermatologue. Vous pouvez ainsi vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une affection cutanée plus grave. Chaque condition nécessite quelque chose de différent, du shampooing antipelliculaire à la luminothérapie pour le psoriasis.

Lupus

Il s’agit d’une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire de l’organisme attaque ses tissus sains. Ses symptômes comprennent une fatigue extrême, des maux de tête, des ulcères buccaux, des articulations enflées et douloureuses, un gonflement des pieds et des mains et, bien sûr, une perte de cheveux.

Si vous avez les pointes cassées, cela peut signifier que vous en faites trop avec l’utilisation d’un sèche-linge et d’un lisseur et, finalement, avec le soin de vos cheveux. Dans ces cas, un rhumatologue doit examiner vos articulations à la recherche de signes d’inflammation. Une prise de sang peut également aider. L’éruption cutanée du cuir chevelu peut probablement être traitée avec une crème topique.

Perte de poids

Des études ont montré qu’une perte de cheveux trop rapide ou importante pouvait déclencher une chute des cheveux. Effectivement, vous privez votre corps de certains nutriments, dont les protéines. Si vous n’essayez pas de perdre du poids, il faudrait faire une prise de sang pour voir ce qui se cache derrière tout cela.

Si, au contraire, vous essayez de perdre du poids, il est préférable de parler à un spécialiste de la carence en vitamines qui pourrait être à l’origine de votre perte. Quelle que soit la raison, il est possible de s’attaquer au problème et de faire repousser les cheveux.

Des soins excessifs

Parfois, vos cheveux combattent trop d’ennemis : sèche-cheveux, lisseurs, lavages excessifs, etc. Cela peut les endommager et provoquer des cassures et des chutes. Le test pour savoir si c’est le cas est simple. Si vous avez des pointes cassées (petits bulbes aux extrémités), cela peut signifier que vous en faites trop. La solution est simple : évitez d’utiliser des appareils qui surchauffent les cheveux. Minimisez leur utilisation et, si vous utilisez des gels ou des sprays, n’attendez pas que vos cheveux sèchent. En effet, ils durciront et la casse sera plus probable.

Il peut y avoir d’autres causes, des facteurs génétiques à la ménopause ou au syndrome des ovaires polykystiques. Ainsi, la meilleure chose à faire est de vérifier si vous perdez vraiment beaucoup de cheveux. Mais surtout, il faut consulter votre médecin généraliste. Comme vous l’avez vu, quelle que soit la raison, il existe des moyens de la combattre pour retrouver la belle chevelure que vous aviez auparavant.