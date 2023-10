© Quels sont les risques de prendre sa douche tous les jours ? Selon Harvard

Depuis longtemps, on nous dit que prendre une douche fait partie d’une routine d’hygiène personnelle très importante. D’ailleurs, c’est une activité de base pour nous garder propres, actifs et ne pas sentir mauvais. Cependant, il y a eu récemment un débat sur la pertinence de le faire quotidiennement.

Et il semble qu’une réponse soit enfin arrivée, selon une étude de l’Université Harvard dirigée par Robert H. Shmerling. Ce dernier est le rédacteur en chef du corps professoral de Harvard Health Publishing et membre du comité consultatif de rédaction. D’après lui, il existe un impact négatif sur la santé des personnes qui aiment se baigner quotidiennement.

Le texte nous dit que cela dépend de chaque personne et de sa routine, la fréquence idéale à laquelle elle doit se baigner. Par exemple, les personnes qui mènent une vie active ou travaillent dans des environnements chauds peuvent bénéficier de douches quotidiennes. Cela, pour éliminer la sueur et la saleté.

Les avantages de se baigner quotidiennement

D'un autre côté, les personnes à la peau sensible n'ont peut-être pas besoin de se baigner tous les jours pour maintenir la santé de leur peau et éviter les complications.

L’étude de Harvard réalisée par Robert H. Shmerling affirme que « une peau normale et saine » maintient une couche de sébum et un équilibre de « bonnes » bactéries et autres micro-organismes ». Donc, se baigner les élimine, surtout si l’eau est chaude, entraînant des risques pour la santé physique intégrité telle que :

– Peau irritée pouvant provoquer des démangeaisons : Des douches excessives avec de l’eau chaude et des savons agressifs peuvent avoir des effets négatifs sur la peau. Cela inclut l’élimination des huiles protectrices de la peau et le dessèchement.

– Sécheresse et gerçures de la peau pouvant entraîner l’apparition de bactéries et d’allergènes. Ces derniers provoquent des infections cutanées et des réactions allergiques.

– Les savons antibactériens peuvent tuer des bactéries importantes. Ce qui transforme l’équilibre des micro-organismes sur la peau et produit l’apparition d’organismes plus répulsifs et opposés aux antibiotiques.

– La saleté et d'autres situations vécues dans l'environnement sont nécessaires pour créer des anticorps protecteurs et une « mémoire immunitaire ». Selon l'étude, « des bains ou des douches fréquents tout au long de la vie peuvent réduire la capacité du système immunitaire à faire son travail ».

Le professeur Robert H. Shmerling souligne qu’il faut trouver un équilibre. Il suggère aussi de faire preuve de modération lorsqu’il s’agit de prendre une douche. En effet, il est important de le faire pour maintenir une bonne hygiène.

Il est important de noter que vous devez utiliser de l’eau tiède plutôt que chaude. Veillez aussi à opter pour des produits de soins de la peau doux. Cela peut aider à prévenir le dessèchement et les irritations.