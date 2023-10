© Les experts révèlent les bienfaits de la consommation de ces aliments en automne

Les mandarines, les pamplemousses et les oranges comptent parmi les aliments les plus recommandés pendant cette saison.

Maintenant que l’automne est arrivé et que nous savons que le changement saisonnier peut affecter de nombreuses personnes souffrant de rhume et risquant de contracter le Covid-19, il est normal que nous prenions un peu plus soin de nous et cela implique également de bien choisir les aliments que nous mangeons on mettra dans notre bouche, comme les fameux fruits et légumes qui nous aident à rester en bonne santé.

Certains des fruits que nous recommandons le plus de manger dans une saison comme celle-ci sont sans aucun doute la mandarine, le pamplemousse et l’orange. Il s’agit de 3 fruits et agrumes typiques de l’été, qui ont beaucoup à apporter à notre corps. C’est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui vous encourager à consommer ces aliments pendant cette saison de l’année.

Le pamplemousse, la mandarine et l’orange sont des fruits riches en diverses vitamines, minéraux, fibres, mais surtout beaucoup d’eau. Ce qui peut nous aider à accélérer divers processus du corps humain, comme ceux dont nous allons vous parler. Alors attention ! Pour que vous soyez convaincu la prochaine fois que vous douterez de manger l’un ou l’autre.

1.Ils vous aident à ne pas attraper froid

Ces fruits sont riches en vitamine C, un antioxydant qui peut aider à renforcer le système immunitaire. Ces aliments nous protègent ainsi contre les rhumes et les maladies pendant les mois les plus froids de l’automne. De plus, grâce à sa teneur en eau, il nous aide à rester correctement hydratés. Ce qui fait que certaines cellules de la peau et des muqueuses agissent comme une barrière. Cela, pour empêcher les bactéries de pénétrer dans l’organisme. À lire Découvrez pourquoi vous ne devez pas conserver ces aliments dans des récipients en plastique

2. Ils favorisent la digestion et préviennent la constipation

Ces fruits sont une bonne source de fibres alimentaires, qui peuvent aider à maintenir un système digestif sain et à prévenir la constipation.

3. Ils améliorent votre fonction musculaire

En plus de la vitamine C, les oranges, les mandarines et les pamplemousses contiennent des minéraux tels que le potassium. Les apports de ces aliments sont importants pour maintenir un bon équilibre électrolytique et la fonction musculaire.

4. Ils nous aident à prendre soin de notre poids

Les oranges, les pamplemousses ou les mandarines sont faibles en calories et en matières grasses. Cela en fait une option de collation saine pour maintenir ou contrôler son poids pendant la saison d’automne.

5. Ils sont polyvalents en cuisine

La saveur fraîche d’agrumes de ces fruits peut être particulièrement réconfortante et revigorante pendant les mois les plus froids. De plus, les mandarines, les pamplemousses et les oranges peuvent être dégustés de nombreuses façons, que ce soit comme collations fraîches, dans les salades, les jus ou les desserts. Cela permet alors une variété d’options culinaires pour incorporer ces aliments sains à votre alimentation quotidienne.