© 5 raisons de décider d’augmenter votre consommation d’amandes

Les amandes sont l'un des aliments les plus appréciés dans la cuisine internationale, car elles ont de nombreuses utilisations.

Les amandes sont des noix très polyvalentes. En effet, on les utilise dans les pâtisseries, les glaces, les salades, les plats principaux et même en cosmétologie. De plus, une grande tendance ces dernières années est son utilisation pour le lait. Ce qui a suscité une grande acceptation parmi les végétaliens.

Une recherche du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Sader) s’avère être très intéressante. Elle mentionne que les amandes sont de forme ovoïde et veloutées au toucher.

«C’est un type de noix dont la coque épaisse contient une ou deux graines, également appelées amandes, qui constituent la partie comestible. On les cueille à maturité. Il faut retirer la peau qui recouvre la coque extérieure et la laisser sécher, étalée dans un endroit sec. Peu avant utilisation, il vaut mieux casser la coque pour en extraire la graine », explique La Sader.

La Fondation espagnole de nutrition indique dans ses archives que, selon les variétés, qui peuvent être douces ou amères, la saveur des amandes varie de légèrement laiteuse à sèche amère.

« Les amandes douces, contrairement aux amandes amères, sont celles qui sont consommées sous forme de fruits secs et comprennent deux variétés, à coque molle et dure. En revanche, toutes les amandes amères ont une coque dure. Apparemment, elles ne diffèrent pas les unes des autres, sauf par leur taille, qui est légèrement plus grande chez les amandes douces. Oui, il y a une nette différence dans leur saveur, puisque les amers, comme leur nom l’indique, ont une saveur forte », souligne la Fondation espagnole.

AVANTAGES DE LA CONSOMMATION D’AMANDES

C’est une source de calcium, de fer, de zinc, de potassium, de magnésium et de phosphore.

Une portion de 25 grammes d’amandes décortiquées fournit 18 % de l’apport quotidien recommandé en phosphore.

C’est une source de vitamine E, de riboflavine, de thiamine, de niacine et de folates.

Une portion de 25 grammes d'amandes décortiquées fournit 42 % des apports quotidiens recommandés en vitamine E.

Il apporte une grande quantité d’énergie, ainsi que des protéines, des fibres et de l’acide oléique.