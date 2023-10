© Voici les solutions radicales pour supprimer et éviter les punaises de lit

La bonne nouvelle est qu’il n’a pas été démontré que les punaises de lit transmettent des maladies. Mais ces petits insectes hématophages peuvent causer beaucoup de stress et laisser votre famille avec des piqûres qui démangent. Il convient de trouver des solutions pour les éliminer.

Trouvez ici les conseils d’experts des entomologistes du SC Johnson® Institute of Insect Science for Family Health pour protéger vos proches et vous débarrasser des punaises de lit.

D’OÙ VIENNENT LES PUNAISES DE LIT ?

La plupart des infestations de punaises de lit commencent par l’entrée d’insectes dans les maisons. En effet, ces derniers débarquent par le biais de valises, de meubles, de vêtements ou d’autres objets.

COMMENT TROUVER DES PUNAISES DE LIT

La première solution pour éliminer les punaises de lit dans votre maison est d'identifier le problème. Malheureusement, les punaises de lit sont difficiles à détecter à l'œil nu. En effet, ils sont très petits, surtout aux stades immatures, et ont tendance à se cacher pendant la journée et à sortir la nuit pour se nourrir pendant que vous dormez. Trouvez des conseils pour identifier les signes d'infestation de punaises de lit, même si vous ne les voyez pas.

TOP 10 DES ZONES OÙ SE CACHENT LES PUNAISES DE LIT

Coutures des matelas et sommiers

Fissures dans la tête de lit et le cadre du lit

Draps de lit

jupes de lit

Plinthes

Cadres photo

Prises électriques

Derrière du papier peint détaché

Bagage

Meubles rembourrés

COMMENT SE DÉBARRASSER DES PUNAISES DE LIT

Une fois que vous avez correctement identifié une infestation de punaises de lit, il est important d’agir rapidement. Ainsi, protégez votre famille de ces parasites en suivant quelques solutions pour lutter contre les punaises de lit :

D’abord, passez l’aspirateur sur les zones à haut risque, telles que les matelas, les sommiers, les cadres de lit, les meubles, les tiroirs et le sol près du lit, pour éliminer les œufs de punaises de lit, les punaises de lit immatures et les adultes.

Ensuite, retirez le sac de l’aspirateur immédiatement après utilisation, jetez le contenu dans un sac en plastique scellé. Puis, placez-le à l’extérieur de votre maison.

Par la suite, si vous soupçonnez un intrus, lavez tous les vêtements et la literie à l'eau chaude. Après, séchez-les à feu vif pendant au moins 30 minutes pour tuer les punaises de lit et leurs œufs.

Enfin, utilisez un spray antiparasitaire ou un produit de brumisation conçu pour tuer les punaises de lit. Assurez-vous de suivre toutes les instructions sur l’étiquette.

AGIR RAPIDEMENT ET SOYER PERSISTANT

Si vous repérez des piqûres de punaises de lit ou des signes de la présence de ces insectes, commencez à traiter l’infestation immédiatement avant qu’elle ne devienne incontrôlable. Continuez ensuite à surveiller les zones concernées pour détecter d’autres signes d’activité de punaises de lit. Si la situation empire progressivement au bout de six à huit semaines, appelez un professionnel de la lutte antiparasitaire en solution du problème.

SOYEZ PRUDENT AVEC LES MEUBLES USAGÉS

Ne récupérez pas de meubles usagés dans la rue ou dans un vide-greniers sans les avoir au préalable inspectés minutieusement ou traités pour tuer les punaises de lit. En effet, vous ne savez jamais quels insectes pourraient se cacher entre les coussins de cette chaise rembourrée. D’ailleurs, la prévention reste toujours la meilleure solution.

ÉVITEZ LES PUNAISES DE LIT LORSQUE VOUS VOYAGEZ

Les punaises de lit sont un souvenir que vous ne voulez surtout pas rapporter de votre voyage. Obtenez des conseils sur la façon d’éviter les punaises de lit lorsque vous voyagez. Il s’agit là de la manière d’inspecter votre hôtel à la recherche de signes de punaises de lit et des moyens de vous assurer de ne pas en ramener chez vous. Les éviter est toujours meilleur que de trouver des solutions pour s’en débarrasser.

COMMENT SAVOIR SI J’AI DES PIQUÉES DE PUNAISES DE LIT ?

Piqûres de punaises de lit vs. Piqures de moustiques

Environ 30 pour cent de la population ne réagit pas aux piqûres de punaises de lit. D’autres ressentent un gonflement et des démangeaisons. Chez ceux qui présentent une réaction, les piqûres de punaises de lit sont rouges et fermes et présentent un léger gonflement autour d’elles. D’ailleurs, c’est pourquoi elles sont souvent confondues avec les piqûres de moustiques. Les piqûres de punaises de lit peuvent être trouvées n’importe où sur le corps et apparaissent généralement en rangées linéaires.