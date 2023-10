© Dites adieu à l'oméprazole avec cette graine protectrice pour l'estomac

Ajoutez le fenugrec à votre alimentation et améliorez votre qualité de vie grâce à tous ses bienfaits, sans avoir recours à l'oméprazole.

Il n’existe pas d’aliments miracles capables de traiter les maladies chroniques. Mais la vérité est qu’il existe des super-aliments qui peuvent être bénéfiques pour votre santé. C’est le cas du fenugrec, également connu sous le nom de fenugreek. Cette graine d’origine asiatique est utilisée depuis l’Antiquité comme plante médicinale. En effet, elle possède des propriétés similaires à l’oméprazole, c’est-à-dire anti-inflammatoires, antioxydantes et antidiabétiques.

Nous vous en disons plus sur cette graine unique et sur tous les bienfaits qu’elle peut avoir pour votre santé.

Qu’est-ce que le fenugrec ?

Le fenugrec est une plante à fleurs de la famille des Fabacées. Elle se caractérise par un arôme très piquant et une petite fleur au centre, qui peut être jaune ou blanche. Cependant, c’est dans le fruit de cette plante que se trouve le superaliment qui peut améliorer votre santé. Nous parlons des graines qu’elles stockent, capables de concurrencer l’oméprazole.

Quels sont les bienfaits du fenugrec par rapport à l’oméprazole ?

Le fenugrec présente plusieurs avantages pour la santé, grâce à ses propriétés. Il est capable de soulager les crampes menstruelles et de réduire les niveaux de glucose et de cholestérol dans le sang. À lire Numérologie : votre numéro de destin vous indique les bénédictions que vous recevez en octobre

C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs qui ont mené une étude sur son efficacité à réduire le cholestérol et les triglycérides chez des patients atteints de diabète de type 2 et de maladie coronarienne. Au cours de l’étude de trois mois, ils ont administré des doses de 2,5 grammes de graines deux fois par jour aux patients et ont finalement constaté des effets positifs.

Ses propriétés ne s’arrêtent pas là : selon des recherches menées par l’Annamalai Nagar College of Science en Inde, le gel de fenugrec pourrait également constituer un moyen naturel de protéger la muqueuse gastrique et de prévenir les ulcères, plus efficace encore que l’oméprazole. La raison pourrait en être l’effet des graines sur les glycoprotéines de la muqueuse.

Les spécialistes déconseillent toutefois une consommation excessive de graines de fenugrec, qui pourrait entraîner des diarrhées ou une hypoglycémie. Ils le déconseillent également aux personnes allergiques, aux femmes enceintes et aux mineurs. Et il est préférable de ne pas l’associer à des traitements médicaux, surtout l’oméprazole.