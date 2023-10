© Dites adieu aux cheveux abîmés : préparez un masque maison avec seulement 3 ingrédients

Si vous avez les cheveux abîmés et que vous cherchez un remède naturel, facile et économique, voici un masque miracle.

Dire adieu aux cheveux abîmés ne nécessite pas de procédures ni de produits coûteux. Il existe des ingrédients naturels qui peuvent vous aider à réparer vos cheveux. C’est pourquoi nous partageons aujourd’hui avec vous un masque fait maison avec lequel vous aurez à nouveau des cheveux sains et forts.

Masque maison pour cheveux abîmés avec seulement 3 ingrédients

Ingrédients

Se débarrasser des cheveux abîmés requiert très peu d’ingrédients :

1 tasse de lait

½ tasse de quinoa

2 cuillères à soupe de miel

Procédure pour soigner les cheveux abîmés

Mettez le quinoa dans une casserole et ajoutez environ un demi-litre d’eau. À lire Éliminez les varices ! Vous pouvez donc utiliser le romarin pour avoir des jambes en bonne santé

Ensuite, portez au feu et laissez cuire jusqu’à ce qu’il soit tendre.

Une fois cuit, retirez du feu, égouttez et laissez refroidir.

Une fois le quinoa froid, ajoutez alors le lait et le miel et mélangez jusqu’à obtenir une consistance lisse et homogène.

Appliquer sur tous les cheveux abîmés, des racines du cuir chevelu jusqu’aux pointes.

Une fois l’application terminée, laissez agir 30 minutes et rincez à l’eau tiède. À lire La belle signification de la présence de cet animal dans votre maison

Vous pouvez appliquer ce masque maison une fois par semaine. Ainsi, vous verrez qu’en peu de temps vos cheveux abîmés retrouveront force et vitalité.

Bienfaits du masque capillaire maison au lait, au miel et au quinoa

Le lait, le miel et le quinoa sont des ingrédients naturels qui peuvent faire beaucoup pour vos cheveux. Ainsi, nous partageons ici quelques-unes des propriétés de chacun.

Le lait peut nourrir votre cuir chevelu et aider à éliminer les cellules mortes, stimulant ainsi la croissance des cheveux grâce à l’acide lactique. Il donnera également à vos cheveux abîmés brillance et hydratation.

Le miel est l’un des ingrédients préférés pour préparer des masques en raison de ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Elle aide à adoucir les cheveux abîmés et peut être une alliée pour lutter contre les problèmes de pellicules et de démangeaisons.

Quant au quinoa, c’est une riche source d’acides aminés essentiels et de minéraux comme le fer et le zinc, il peut donc renforcer le cuir chevelu et stimuler la croissance des cheveux, en plus il aidera à garder vos cheveux hydratés.

Si vous souhaitez avoir des cheveux beaux et sains, n’oubliez pas qu’il est également important d’avoir une bonne technique de lavage et de séchage des cheveux, ainsi que de réduire l’utilisation d’outils thermiques sur vos cheveux abîmés ou, à défaut, d’utiliser des protecteurs thermiques. N’oubliez pas non plus qu’il est idéal de couper vos pointes au moins tous les deux mois. Avec ce soin et ce masque maison vous retrouverez des cheveux sains et forts.