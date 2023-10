© Voici comment le stress affecte vos habitudes alimentaires, selon un expert

Le stress et la dépression sont aujourd’hui des conditions assez quotidiennes et courantes. Cela, en raison de la crise économique et post-pandémique. Cependant, au-delà de la fatigue et de l’épuisement émotionnel, la première (et aussi la seconde) peut provoquer des changements dans notre alimentation, aussi étrange que cela puisse paraître.

Et non, ce n’est pas le fruit de votre imagination. En réalité, votre alimentation est affectée à la fois par le stress et par la dépression. Cette dernière découle souvent du stress, l’un des symptômes d’une mauvaise santé au travail. Alors que pour certaines personnes, cela augmente la faim et l’anxiété, pour d’autres, cela diminue l’appétit.

Selon l’Université pontificale catholique du Chili, lorsque l’on se sent stressé, « il est courant d’avoir tendance à consommer des aliments et des quantités de nourriture malsaines afin de cacher des pensées et des sentiments pessimistes sans vraiment avoir faim ». D’autre part, le Réseau chilien de santé assure qu’il existe les personnes qui commencent simplement à sauter des repas ou même à ne pas les manger. Cela, à cause du stress, causant des dommages à leur corps.

Changements d’appétit dû au stress

L'un des effets du stress sur votre alimentation est la modification de l'appétit. Il est fréquent que certaines personnes aient tendance à perdre complètement l'appétit. Par ailleurs, d'autres mangent trop pour faire face à la situation d'anxiété. Ces deux habitudes sont inquiétantes.

Sélection d’aliments malsains à cause du stress

En situation de stress, les gens ont souvent tendance à se tourner vers des aliments transformés, riches en graisses et en sucres simples. En effet, ces aliments peuvent procurer une sensation momentanée de réconfort. Cependant, ces types d’aliments manquent généralement de nutriments essentiels. De plus, ils peuvent aggraver les effets négatifs du stress sur l’organisme à long terme.

Consommation de plus de caféine et d’alcool

Certaines personnes peuvent recourir à une consommation excessive de caféine ou d’alcool pour faire face au stress. Ce qui peut alors avoir des effets négatifs à long terme sur la santé.

Cuisinez des choses plus rapides et moins saines

Le stress peut souvent provoquer un manque d’intérêt pour l’alimentation ou la préparation de repas équilibrés, conduisant à un apport irrégulier et déséquilibré en nutriments essentiels.