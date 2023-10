© L'avis de Harvard sur les compléments et boissons à base de collagène pour notre corps

Découvrez si la consommation de produits à base de collagène a des effets positifs sur la peau, les ongles et les cheveux.

Le collagène est une protéine structurelle présente dans les tissus conjonctifs. Elle se trouve dans les cheveux, les ongles, les tendons, les os, le cartilage et la peau. Le corps produit naturellement du collagène, pour cela il utilise des acides aminés. Ces derniers proviennent d’aliments potentiellement riches en protéines comme la viande ou le poisson.

Cependant, à mesure que nous vieillissons, la production de collagène commence à diminuer et il devient difficile de le produire naturellement. C’est pourquoi, ces dernières années, de nombreuses personnes ont choisi de consommer des suppléments ou des boissons à base de collagène. Cela, pour conserver une peau plus éclatante, des cheveux brillants et renforcer les ongles.

La consommation de produits à base de collagène est devenue l’une des exigences les plus demandées ces dernières années. Mais que dit la science de tout cela ? Sont-ils vraiment efficaces pour retarder les signes de l’âge ? Pour cela, des experts de l’Université Harvard ont étudié et analysé 19 études publiées dans l’International Journal of Dermatology. Des études auxquelles ont participé 1 125 personnes.

Les suppléments et les boissons au collagène fonctionnent-ils vraiment ?

Selon l'étude publiée, les participants ayant reçu des suppléments de collagène ont constaté des améliorations de leur peau. Ils ont remarqué plus de fermeté, de flexibilité, d'hydratation et les rides étaient moins visibles. Cependant, les experts ne savent pas clairement si les effets positifs découlent de l'utilisation du collagène.

Produits dans le commerce contenant des ingrédients supplémentaires tels que des vitamines, des minéraux, des antioxydants, de la coenzyme Q 10, de l’acide hyaluronique et du sulfate de chondroïtine ont été utilisés dans les essais. Des essais randomisés montrent que la consommation de suppléments de collagène améliore l’hydratation, l’élasticité, les rides et la rugosité de la peau.

Par conséquent, des études plus vastes et de meilleure qualité sont nécessaires. Cela garantit que les produits à base de collagène vendus dans le commerce sont efficaces et sûrs à long terme. À ce jour, il n’existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour soutenir l’utilisation du collagène pour améliorer les ongles et les cheveux.

Une autre étude menée en 2017 auprès de 25 personnes aux ongles cassants a révélé que la prise de 2,5 grammes de collagène par jour pendant 24 semaines améliorait la fragilité et la croissance des ongles. Notamment, cette étude ne comportait pas de groupe témoin prenant un placebo pour comparer avec le groupe recevant des suppléments de collagène, a mentionné Harvard.

En conclusion, les experts de Harvard mentionnent qu’à ce jour, il n’existe pas suffisamment de preuves concernant son efficacité. Personne n’affirme que la consommation de boissons ou de pilules de collagène peut faire une différence sur la peau, les cheveux ou les ongles.

Si l'objectif est d'améliorer l'apparence, l'élasticité et de minimiser les rides, il vaut mieux améliorer les soins. Cela protège la peau des dommages causés par le soleil, en utilisant un écran solaire et des rétinoïdes topiques.

Recommandations

Les experts de Harvard soulignent quelques précautions si vous devez utiliser ces suppléments ou boissons à base de collagène. Examinez les informations sur les ingrédients et le profil protéique avant de les acheter. Il faut effectuer une consultation médicale avant de consommer tout nouveau complément.

Il faut noter que certaines personnes ne devraient pas utiliser de suppléments ni de boissons à base de collagène. Ce sont celles sujettes à la goutte ou souffrant d’autres problèmes de santé les obligeant à limiter leurs protéines.

Il faut aussi avoir un mode de vie plus sain, maintenir un régime alimentaire équilibré, éviter le tabac et l’alcool. Ce sont les habitudes pour améliorer la protection contre les dommages causés par le soleil. Appliquer un écran solaire et porter des chapeaux à larges bords sont des recommandations utiles pour les soins de la peau.