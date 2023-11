© Le remède maison infaillible à utiliser pour éliminer les pellicules des cheveux

Le « pityriasis capitis », mieux connu sous son nom familier de « pellicules », est une affection courante de nos cheveux. Elle se manifeste sous la forme de petites écailles blanches ou jaunâtres qui se détachent du cuir chevelu. Par ailleurs, elles tombent sur les cheveux et les épaules. Ce qui tend à donner une image négative de la personne ayant ce problème.

Ces squames peuvent parfois s’accompagner de démangeaisons et de rougeurs du cuir chevelu. Les pellicules peuvent être inconfortables et affecter la confiance de ceux qui en souffrent.

La cause exacte de leur apparition n’est pas entièrement comprise. Néanmoins, on pense qu’elles sont liées à une combinaison de facteurs. On recense une production excessive de sébum dans le cuir chevelu, ou un champignon appelé Malassezia qui se trouve naturellement dans la peau. La réaction du système immunitaire et des facteurs génétiques figurent aussi dans la liste.

Que faire pour éliminer définitivement les pellicules ?

Une hygiène régulière des cheveux et du cuir chevelu, ainsi que la maîtrise du stress, sont des facteurs qui peuvent contribuer à éliminer les pellicules. Il faut se rappeler que, même si l'apparence de ces squames peut être gênante, il ne s'agit pas d'un problème médical grave. On peut généralement le traiter avec des soins spécifiques.

Il s’agit d’une maladie chronique dans de nombreux cas. Mais elle peut s’améliorer avec l’utilisation de shampooings et de traitements antipelliculaires contenant des ingrédients actifs. Entre autres, on a le pyrithione de zinc, le sulfure de sélénium ou le kétoconazole.

Toutefois, si vous faites partie des personnes qui préfèrent le naturel, ci-dessous nous vous laissons la recette d’un remède infaillible pour éliminer les pellicules des racines.

Comment éliminer les squames ?

Le vinaigre de cidre de pomme est un remède maison très efficace pour aider à éliminer les pellicules. Il peut aider à équilibrer le pH du cuir chevelu et à réduire la croissance du champignon Malassezia. De plus, masser le cuir chevelu lors de l’application de vinaigre peut aider à détacher les pellicules et à les éliminer plus facilement.

Comment préparer un remède au vinaigre de cidre de pomme contre les pellicules ?

Lavez vos cheveux avec un shampoing doux et rincez bien, puis suivez ces étapes, vous aurez besoin de vinaigre de cidre.

Mélangez une partie de vinaigre de cidre de pomme avec une ou deux parties d'eau, selon votre tolérance au vinaigre.

Vous pouvez commencer avec une part de vinaigre et une part d’eau et ajuster le mélange si nécessaire.

Appliquez le mélange de vinaigre de cidre de pomme sur votre cuir chevelu. Vous pouvez aussi utiliser un pulvérisateur ou l’appliquer avec vos mains.

Massez doucement votre cuir chevelu pendant quelques minutes.

Laissez le vinaigre reposer pendant 5 à 10 minutes sur votre cuir chevelu.

Rincez bien vos cheveux à l’eau froide. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’odeur de vinaigre dans vos cheveux.

Il faut se rappeler que ce remède n’éliminera pas immédiatement les pellicules. Plusieurs utilisations peuvent être nécessaires au fil du temps pour obtenir des résultats significatifs.

Si vous ressentez une irritation du cuir chevelu ou si les symptômes s’aggravent, consultez un dermatologue. Ainsi, vous bénéficiez d’un diagnostic et d’un traitement appropriés.