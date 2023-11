© Avec seulement 2 ingrédients, il élimine les mycose des ongles des pieds

Notre apparence physique est l’une des choses les plus importantes que nous devons vénérer et protéger. Cela ne signifie pas que nous devons respecter les stéréotypes et les normes de beauté que l’industrie a imposés. Toutefois, il est nécessaire de se débarrasser de la mycose des ongles.

Si vous êtes de ceux qui ne peuvent pas les montrer sur la plage et que vous êtes gênés, ne vous inquiétez pas. En effet, nous avons la solution, et avec seulement deux ingrédients.

Ce problème d’ongles est scientifiquement connu sous le nom d’onychomycose. La mycose provoque une gêne, une douleur, un épaississement, une couleur jaunâtre et parfois même une mauvaise odeur. Et bien qu’il s’agisse généralement de l’une des affections les plus courantes, c’est aussi l’une des plus taboues. Croyez-le ou non, elle n’a rien à voir avec un manque d’hygiène.

Selon le portail de la Mayo Clinic, ce type de champignon peut survenir en raison de différentes circonstances. L’une d’entre elles étant un âge avancé, ou le port de chaussures qui provoquent une transpiration excessive. Le pied d’athlète peut aussi présenter une mycose. Et même, la marche pieds nus dans des lieux publics humides, tels que les piscines, les gymnases ou les vestiaires peuvent aussi en être la raison. Ainsi, vous devez en tenir compte pour ne pas en souffrir, car ce champignon s’aggrave avec le temps. À lire Incroyable ! Vous pouvez donc utiliser la bière pour arrêter la chute des cheveux

Ce qui est un fait, c’est qu’il existe un grand nombre de traitements sur le marché qui peuvent ne pas fonctionner pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, il existe également plusieurs remèdes maison qui fonctionneront. Alors prenez-en note, car les ingrédients dont vous avez besoin peuvent être trouvés chez vous et à un coût très bas.

Mycose des ongles : Remèdes pour dire adieu

Comme nous le savons déjà, il existe de nombreux produits naturels qui offrent de grandes propriétés à votre corps. En plus de cela, en combinaison, ils deviennent un remède vraiment efficace et imbattable. Le meilleur de tous est qu’ils sont beaucoup plus accessibles à obtenir que vous ne le pensez. Alors appliquez-en sur les mycoses de vos ongles. D’ailleurs, vous devez le pratiquer régulièrement pour que l’effet soit beaucoup plus rapide.

Vinaigre : Un remède efficace contre ce problème

Croyez-le ou non, ce produit issu de la cuisine du monde offre de grandes propriétés. Et parmi celles qui aideront le plus votre mycose des ongles, est qu’il est antifongique. Vous pouvez donc ajouter une tasse de vinaigre, dans deux tasses d’eau tiède. Ensuite, plongez-y vos ongles pendant 20 minutes. Le résultat vous surprendra.

Mycose des ongles : Le rince bouche peut aussi aider

En effet, ce produit d’hygiène buccale aide également à éliminer le champignon onychomycose. Vous devez donc plonger l’ongle dans un peu de cette solution pendant environ 30 minutes chaque jour. Et petit à petit, vous verrez comment il s’améliore. La mycose s’enlève beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez.