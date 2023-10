© Comment récupérer émotionnellement ? C'est ce que dit la science

La vie moderne est comme une montagne russe incessante d’émotions. Elle possède des hauts et des bas qui peuvent nous épuiser et dévaster nos émotions. Heidi Godman, rédactrice en chef de Harvard Health Letter, a partagé les résultats de ses recherces dans un article récent. Selon elle, le sentiment d’être épuisé est palpable et peut conduire à une série de problèmes émotionnels et physiques. Elle a donc donné une série de conseils pour renouveler ses émotions. Et ce, toujours en se basant sur ce que dit la science.

Nous sommes souvent pris dans le tourbillon des responsabilités et du stress. Ainsi, il est courant d’avoir l’impression que notre vitalité se dissipe comme du sable entre nos doigts. Heidi mentionne que le Dr. Marni Chanoff, psychiatre généraliste à l’hôpital McLean, affilié à Harvard, estime qu’il est crucial de retrouver cet équilibre perdu grâce aux soins personnels. Plus qu’un simple luxe, prendre du temps pour soi apparaît comme un besoin impératif, selon la science.

Que faut-il faire pour améliorer selon la science ?

« Prévoir des moments de repos, ne serait-ce que 15 minutes, peut faire une grande différence », conseille Chanoff. D’après la science, ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petites respirations quotidiennes. Échappez au vortex numérique, sirotez un thé paisible ou faites une pause consciente là où vous existez simplement. Ces petites actions s’additionnent et fonctionnent comme des soupapes de libération du stress accumulé.

Il soutient qu'un corps résilient est la base sur laquelle bâtir un esprit fort. Les éléments fondamentaux du bien-être, d'après la science, comprennent de bons aliments, de bons exercices et un sommeil réparateur. L'activité physique, par exemple, non seulement tonifie nos muscles, mais libère également des endorphines, appelées « hormones du bonheur ».

Que puis-je faire pour me sentir mieux ?

D’un autre côté, une alimentation équilibrée est le carburant dont notre corps et notre esprit ont besoin. Cela, pour lutter contre les assauts du stress. Chanoff recommande une approche pragmatique : optez pour des aliments non transformés, comme des légumes, des fruits et des protéines maigres. Et n’oublions pas le sommeil : « Entre 7 et 9 heures de repos nocturne peuvent transformer notre façon d’affronter la vie », affirme l’expert.

Heidi soutient également que les Danois ont introduit le concept de « Hygge ». Il s’agit d’une forme de confort qui vise à cultiver des moments de bonheur et de satisfaction au quotidien. Être en harmonie avec notre environnement et avec nous-mêmes peut faire des merveilles pour notre santé émotionnelle. Le simple fait de s’entourer d’objets ou d’expériences qui évoquent le bien-être a un effet positif et thérapeutique, d’après la science.

Conclusion :

La science montre comment rebondir face à ses émotions. Grâce à la recherche et aux études, nous pouvons mieux comprendre comment gérer nos émotions. On peut aussi surmonter les défis de la vie.

Parmi les stratégies que la science étaye, citons les soins personnels. Les plus notoires sont l’exercice physique régulier, un régime équilibré et adéquat, et un sommeil suffisant.

Par ailleurs, les techniques de relaxation, comme la méditation et la respiration profonde, réduisent le stress et favorisent la récupération. En outre, il faut cultiver des relations sociales et de chercher un soutien émotionnel pour relever les défis.

En fin de compte, il faut se rappeler que chaque personne est unique. D’ailleurs, ce qui fonctionne pour l’une peut ne pas fonctionner pour l’autre. L’expérimentation et l’adaptation des stratégies permettent de trouver ce qui convient le mieux aux besoins de tout un chacun.