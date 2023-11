© C'est l'herbe qui améliore la mémoire et le stress, selon un psychiatre de Harvard

Le romarin est l’une des herbe les plus utilisées en cuisine. Cela, en raison de la saveur qu’il peut apporter à certains plats. Toutefois, cette herbe présente également de nombreux avantages pour la santé. On recense notamment l’amélioration de la mémoire et la réduction du stress.

Selon l’Université Harvard, le romarin peut être une herbe efficace comme complément au traitement de certains maux. En effet, il présente de nombreux avantages pour la santé du cerveau.

Le Dr Uma Naidoo est psychiatre à la Harvard Medical School et auteur de What Food Does to Your Brain. Selon lui, le romarin possède des propriétés antioxydantes et protectrices du cerveau.

Selon l’expert, « l’utilisation de la herbe et de ses extraits peut aider à soulager la douleur (analgésie), tout en agissant comme un tonique pour le système nerveux, soulageant les symptômes de stress, de dépression et d’anxiété ». À lire Découvrez la liste des aliments à éviter pour éviter de souffrir de reflux, selon Harvard

Des études actuelles peuvent même connaître sa capacité à prévenir le vieillissement cérébral et même la maladie d’Alzheimer. Et, selon les recherches, le romarin contient de l’acide carnosique. Il s’agit d’un composant qui possède des propriétés neuroprotectrices bénéfiques pour la mémoire.

De plus, d’autres composés présents dans le romarin recèlent aussi des bénéfices pour la santé. Nous parlons notamment de composés bioactifs et de phytocomposés. Ils sont anti-inflammatoires, antioxydants, avec effet antimicrobien, avec activité antiproliférative et propriétés inhibitrices et atténuantes.

Comment consommer cette herbe pour améliorer la santé ?

L’une des façons les plus conventionnelles de profiter des bienfaits du romarin est de préparer une infusion. Toutefois, vous pouvez également consommer cette herbe sous forme d’essences et d’autres présentations. Voici quelques portions recommandées dans chacune des présentations.

En infusion : 2 à 4 g par jour dans 150 ml d’eau qui bout. (Vous pouvez prendre jusqu’à 3 tasses par jour, après les repas)

En extrait fluide : 30 gouttes, 3 fois par jour. À lire Incroyable ! Cet aliment contient plus de vitamine C que les oranges

Essentiellement : 3 à 4 gouttes, 3 fois par jour, sur un morceau de sucre.

En extrait sec nébulisé : 0,3 à 2 g par jour.

Conclusion :

Selon un psychiatre de Harvard, cette herbe qui améliore la mémoire et le stress est une découverte intrigante. Elle pourrait avoir un grand impact sur la santé mentale et le bien-être. Des recherches et des études sont encore en cours. Cela, pour comprendre les avantages et les modes d’action de cette herbe particulière. D’ailleurs, les premiers résultats sont motivants.

L’amélioration de la mémoire et la gestion du stress sont deux aspects d’un mode de vie sain et équilibré. Cette herbe, avec ses propriétés uniques, pourrait être un complément bénéfique aux approches thérapeutiques pour traiter ces problèmes. Cependant, il faut utiliser tout traitement ou supplément sous le regard d’un professionnel de la santé.