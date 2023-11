© La distance qu'il faut marcher pour perdre du poids efficacement, selon la science

À de nombreuses reprises, nous aimerions aller courir, nager, faire du karaté, du kung-fu et du taekwondo. De l’autre côté, on veut aussi avoir du temps pour le travail, les obligations quotidiennes et une séance d’amour avec notre partenaire. Dans la vraie vie, nous savons que c’est impossible, et nous en avons assez pour ne pas arriver la langue pendante au travail que nous devons faire pour vivre. Avec une vie comme celle-ci, comment allons-nous envisager de perdre du poids et de faire de l’exercice ?

Cependant, c’est nécessaire. Si vous n’avez pas la possibilité de faire du sport, vous devriez au moins reconsidérer la marche quotidienne. Cela vous aide à perdre du poids, mais cela procure également de nombreux avantages différents. Entre autres, marcher seulement deux heures par semaine (ce n’est rien) aide votre cerveau.

Si vous le faites, vous réduirez les risques d’accident cardiovasculaire de 30 %. Et en plus, cela réduira également la possibilité de souffrir de dépression, selon des études. De plus, il renforce vos os (quatre heures de marche par semaine peuvent réduire jusqu’à 43 % vos risques de fracture de la hanche). Cela améliore la santé de votre cœur, réduisant ainsi les risques de crise cardiaque et d’obésité. Oh, et en plus de perdre du poids, c’est gratuit.

Avant de commencer à perdre du poids

Vous devriez consulter votre médecin sur votre souhait de perdre du poids. Si vous n’avez pas fait d’exercice depuis longtemps, parlez d’abord à votre médecin de confiance. Et ce, surtout si vous avez déjà souffert de douleurs intenses à la poitrine, au cou, aux bras ou à la tête. Si vous les ressentez à nouveau, arrêtez immédiatement l’entraînement et consultez un professionnel.

Tenez-vous droit, les pieds écartés à la largeur des hanches, les coudes pliés à environ 90 degrés et les bras ouverts.

Les vêtements comptent pour perdre du poids

Investissez dans une bonne paire de chaussures de marche. En effet, vos pieds vont enfler lorsque vous faites du sport. C’est aussi une bonne idée d’acheter des vêtements qui évacuent l’humidité. Cela permet d’être beaucoup plus à l’aise dans le fait de perdre du poids.

L’échauffement

Il est également très important, comme le dit « Prévention », de suivre les étapes suivantes pour perdre du poids. Cela, pour pouvoir marcher plus longtemps et pour que l’exercice soit plus efficace :

Commencez à marcher à un rythme lent. Si vous le souhaitez, vous pouvez porter des poids dans le processus, alors maintenez-les et avancez à vitesse pendant trois minutes, puis réduisez. Pendant une minute, soulevez alternativement un genou vers vos hanches pendant que les deux bras atteignent le sommet, enfonçant vos abdominaux plus profondément dans votre colonne vertébrale et en abaissant vos bras à chaque pas vers le bas.

Ensuite, faites un grand pas vers la droite et rapprochez votre pied gauche de l’autre. Répétez-le immédiatement du côté opposé. Déplacez-vous d’avant en arrière à un rythme rapide et laissez vos bras bouger naturellement, en alternant pendant une minute. Vous êtes maintenant prêt à perdre du poids.

Distance

Une personne marche en moyenne environ 2 000 pas par mile, brûlant environ 100 calories. Selon « Popsugar », un demi-kilo de graisse équivaut à 3 500 calories. Donc, pour perdre un demi-kilo par semaine (un objectif santé selon les experts), il faudrait en brûler 1 000 par jour, soit environ 10 000 calories par jour. Pour perdre du poids, il faut alors marcher jusqu’à sept kilomètres.

Tu es capable? Vous pouvez même essayer des intervalles, ce qui maximisera les bienfaits cardiorespiratoires. Comptez vos pas, s’ils sont inférieurs à 130 par minute, essayez d’accélérer un peu le rythme. L’idéal est de faire environ 10 000 pas par jour. L’une des plus grandes études réalisées sur la relation entre la marche et la perte de poids est celle publiée en 2008 dans le « Journal of Physical Activity & Health », qui concluait que les femmes âgées de 18 ans et 40 ans doivent marcher 12 000 pas par jour (environ 9,5 kilomètres) pour constater des changements effectifs sur l’échelle.

Pendant ce temps, les hommes peuvent se permettre une distance plus courte, selon l’étude, environ 8,5 kilomètres. N’oubliez pas non plus que plus vous marchez vite et longtemps, moins vous risquez de souffrir d’insuffisance cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.