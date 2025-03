Périménopause : les 6 clés puissantes pour vaincre la prise de poids et retrouver votre équilibre corporel et émotionnel

La périménopause marque une transition hormonale naturelle durant laquelle de nombreuses femmes constatent une prise de poids inexpliquée, des fluctuations émotionnelles et divers symptômes physiques. Bien que ces changements soient normaux, il est possible de les atténuer avec de saines habitudes de vie.

Les effets hormonaux de la périménopause

Durant la périménopause, qui peut commencer dès la fin des années 30 ou au début des années 40, le corps féminin réduit progressivement sa production d’œstrogènes. Cette chute hormonale déclenche de nombreux signes comme des règles irrégulières, des bouffées de chaleur, de la sécheresse vaginale ou encore des troubles du sommeil. À cela s’ajoutent fréquemment une prise de poids soudaine et un stockage accru de la graisse, particulièrement autour du ventre.

Ces symptômes, bien que gênants, sont le reflet d’un processus naturel. Environ 39 % des femmes traversant cette phase prennent du poids ou deviennent obèses, selon certaines études. Une lenteur du métabolisme, la perte progressive de masse musculaire et un style de vie plus sédentaire participent également à ces modifications corporelles.

Pourquoi le corps change et stocke davantage

Au-delà du facteur hormonal, d’autres éléments contribuent à la prise de poids à cette période. D’une part, le métabolisme de base diminue avec l’âge, ce qui signifie que le corps brûle moins de calories au repos. D’autre part, la masse musculaire s’érode graduellement à partir de la quarantaine, ce qui ralentit davantage la combustion énergétique.

Certaines habitudes aggravent encore le phénomène : une alimentation riche en produits transformés et sucres raffinés, une baisse de l’activité physique ou encore la tendance à sauter les repas peuvent favoriser la prise de poids abdominale. Les femmes actives qui cessent le sport ou négligent leur diète peuvent constater des changements rapides sans avoir l’impression d’avoir modifié leurs comportements.

Adapter son alimentation pour mieux vivre cette transition

Un régime équilibré est crucial pour stabiliser son poids durant la périménopause. Il est essentiel de privilégier :

– Les protéines maigres comme le poisson, les œufs ou les légumineuses ;

– Les graisses saines issues des avocats, des noix ou de l’huile d’olive ;

– Les fibres apportées par les légumes, les fruits et les céréales complètes.

Il est aussi important de limiter les portions de glucides raffinés, de sucres ajoutés et d'aliments industriels. Par ailleurs, des apports suffisants en calcium et en vitamine D sont recommandés afin de soutenir la santé osseuse, fragilisée par la baisse hormonale.

Renforcer les muscles pour relancer le métabolisme

Le travail musculaire aide fortement à compenser la baisse du métabolisme. Pratiquer la musculation au poids du corps, les exercices avec haltères ou avec des bandes élastiques permet de maintenir, voire d’augmenter sa masse musculaire. Cela favorise à son tour une combustion plus élevée des calories, même au repos.

Il n’est pas nécessaire de passer des heures à la salle : deux à trois séances bien structurées par semaine suffisent pour obtenir des bénéfices. Les femmes qui intègrent des routines de force à leur quotidien rapportent souvent une amélioration de l’énergie et une meilleure gestion du poids.

Cardio, sommeil et stress : des alliés essentiels

Le cardio, qu’il soit modéré ou dynamique, joue un rôle fondamental. La marche rapide, la natation, le vélo ou même la danse aident à améliorer la santé cardiovasculaire tout en brûlant des calories. Il est recommandé d’atteindre environ 150 minutes d’activité par semaine pour un effet optimal.

En parallèle, le sommeil de qualité est crucial. Un manque de repos perturbe les hormones de l’appétit comme la leptine et la ghréline, incitant à grignoter davantage. Établir une routine nocturne, éviter les écrans en soirée et créer un environnement propice sont des gestes simples mais puissants pour un sommeil réparateur.

La gestion du stress ne doit pas être négligée. Des niveaux élevés de cortisol (l’hormone du stress) favorisent l’accumulation de graisse abdominale et provoquent des pulsions alimentaires. Pratiquer la méditation, la respiration profonde ou le yoga peut aider à retrouver un équilibre émotionnel bénéfique.

Ne pas sous-estimer l’hydratation

Boire suffisamment d’eau permet non seulement de garder la peau hydratée, mais aussi de réguler l’appétit et les fonctions digestives. Une bonne hydratation peut éviter des faux signaux de faim, souvent causés par la soif mal perçue. Elle est d’autant plus importante durant la périménopause, où la sécheresse corporelle peut s’intensifier.

Outre l’eau, des tisanes, des bouillons et des aliments riches en eau comme les concombres, les melons ou les soupes peuvent aussi contribuer à un excellent apport hydrique quotidien.

Une approche complète pour alléger les symptômes

La périménopause ne se limite pas à des signes visibles sur la balance. D’autres symptômes comme les troubles de la mémoire, les sueurs nocturnes, les douleurs articulaires ou les changements de libido peuvent aussi impacter la qualité de vie. Pourtant, les solutions naturelles existent.

Adopter une hygiène de vie équilibrée, bouger régulièrement, bien dormir et gérer ses émotions sont des piliers essentiels pour rester en forme. Bien que le changement hormonal soit inévitable, nos choix quotidiens peuvent en atténuer les effets et préserver notre bien-être pendant cette phase clé.