6 en-cas protéinés irrésistibles pour booster votre énergie pendant le jeûne de Navratri

Pendant la période de jeûne de Navratri, maintenir un bon niveau d’énergie peut s’avérer difficile. Pourtant, intégrer des encas riches en protéines aide à limiter la fatigue, préserver la masse musculaire et éviter les fringales liées à une surconsommation de glucides. Voici six options faciles à préparer, parfaitement adaptées à ce moment sacré.

Des galettes aux cacahuètes et au paneer pour l’apport slow-protéiné

Souvent, les jeûnes entraînent une baisse des apports en protéines, mais ces galettes permettent de rééquilibrer son alimentation pendant Navratri. Le paneer, riche en protéines lentes, est associé aux cacahuètes grillées et à la farine de châtaigne d’eau. Il suffit de mélanger du paneer émietté, des cacahuètes légèrement réduites en poudre, un peu de sel, poivre et citron, puis de former des galettes. En les cuisant dans une noisette de ghee jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées, on obtient un encas nourrissant à environ 15 g de protéines pour 250 kcal la portion de deux galettes.

Un porridge d’amarante chaud et aromatique pour démarrer la journée

L’amarante (rajgira) est l’une des rares céréales à contenir tous les acides aminés essentiels. Cuite dans du lait avec quelques cuillères d’amandes hachées, des graines de chia, du miel et de la cardamome, elle se transforme en porridge rassasiant. Ce petit-déjeuner fournit environ 12 g de protéines, riche en fibres et apporte une agréable sensation de satiété pour affronter la matinée.

Un chaat aux cacahuètes et yaourt plein de fraîcheur

Mélange croquant et onctueux, ce chaat combine cacahuètes grillées et yaourt ferme. Rehaussé d’un peu de cumin en poudre, de sel himalayen et de feuilles de coriandre fraîches, il se consomme bien frais pour une collation du midi. Une portion offre environ 13 g de protéines pour seulement 220 kcal, une option idéale pour éviter la baisse d’énergie.

Les pancakes sarrasin-yaourt, un dîner équilibré et rassasiant

La farine de sarrasin (kuttu) est une alliée précieuse pendant Navratri. Mélangée à du yaourt épais et des graines de chia hydratées, cette pâte donne des pancakes moelleux et nutritifs une fois cuits dans un peu de ghee. Leur richesse en protéines (environ 15 g) et fibres ralentit la digestion, apportant une sensation durable de satiété en soirée.

Des barres énergétiques aux amandes et graines pour un encas à emporter

Ce mélange de graines grillées et moulues (amandes, lin, chia), additionné de noix de coco râpée, de sirop de jaggery et de cardamome, forme une pâte à étaler et découper en barres. Faciles à transporter et savoureuses, elles contiennent environ 12 g de protéines chacune pour à peine 230 kcal. Parfaites pour maîtriser les fringales inattendues.

Un smoothie onctueux au paneer pour prolonger l’énergie

Associer du paneer frais émietté à du lait de coco permet d’obtenir une boisson riche, surtout lorsque l’on y ajoute des graines de chia, un filet de miel et une pincée de cardamome. Ce smoothie apporte 15 g de protéines de bonne qualité et des graisses saines, idéales pour ralentir l’absorption des glucides et stimuler la réserve d’énergie entre les repas pendant le jeûne.

