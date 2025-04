Sérénité, glamour, bien-être… Nos adresses irrésistibles d’hôtels pour se ressourcer à Madrid

Madrid, capitale espagnole pétillante et élégante, regorge d’hôtels de charme pour tous les styles de voyageurs. Que vous soyez amateur de shopping, de gastronomie ou de bien-être, vous trouverez refuge dans ces établissements soigneusement sélectionnés pour leur emplacement, leur design et leur atmosphère unique.

Un service aux petits soins au Tótem Madrid

Situé dans le quartier élégant de Salamanca, le Tótem Madrid séduit par son ambiance feutrée et son service impeccable. Installé dans un bâtiment du XIXe siècle, ce boutique-hôtel mise sur un style minimaliste aux tons beiges et sombres. L’escalier en bois laqué, le bar cosy aux fauteuils en velours vert et les luminaires suspendus en font un lieu à la fois discret et raffiné.

Les visiteurs apprécient particulièrement le personnel attentif, capable de rendre chaque séjour serein et personnalisé. Idéal pour ceux qui recherchent un certain art de vivre dans l’une des plus belles zones de la ville.

Le paradis du shopping à l’Hôtel Único

Les amoureux de mode trouveront leur bonheur à l’Hôtel Único, rénové récemment pour créer un environnement raffiné et contemporain. Situé à proximité des boutiques haut de gamme de Salamanca, l’établissement combine sophistication contemporaine et décor architectural traditionnel.

Ses sols en mosaïque de marbre, sa bibliothèque garnie et ses œuvres d’art modernes attirent une clientèle exigeante. Le cadre est parfait pour se détendre après une journée de shopping intense dans les rues chics du quartier.

Le Thompson Madrid pour un été inoubliable

En plein centre-ville, le Thompson Madrid offre une ambiance estivale et résidentielle propice à la détente. Avec ses touches dorées, ses pierres naturelles et ses marbres espagnols authentiques, chaque chambre reflète l’élégance locale.

Son rooftop avec piscine chauffée est l’une des attractions majeures de l’hôtel. L’endroit est réputé pour ses soirées animées au restaurant Mendo et une vue spectaculaire sur la ville. Un choix parfait pour les vacances d’été en plein cœur de Madrid.

Du luxe décadent au Four Seasons Madrid

Le Four Seasons offre une expérience hors norme, digne de la richesse historique madrilène. Issu de la restauration patiente de sept bâtiments emblématiques, dont un palais de 1887, l'hôtel associe faste historique et confort contemporain.

Le hall en marbre vert, les dorures, ainsi que les chambres mêlant sobriété et détails somptueux racontent une histoire de luxe intemporel. Le bar-restaurant asiatique du rez-de-chaussée est devenu un lieu incontournable de la scène mondaine madrilène.

Une élégance royale au Palace

Le Palace, créé sous Alphonse XIII en 1912, continue de fasciner les amateurs de glamour classique. Entre fresques, cheminées en marbre et énormes dômes en verre coloré, chaque élément conserve l’empreinte royale de ses origines.

Rénové récemment avec une touche contemporaine, tout en préservant son âme historique, cet hôtel offre l’expérience d’un Madrid aristocratique et théâtral. Idéal pour ceux qui veulent séjourner comme des rois au cœur de la capitale.

Le luxe abordable du The Principal

Dominant la Gran Via, The Principal Madrid réussit à combiner style sophistiqué et tarif compétitif. Son atmosphère gothique repose sur des murs taupe et du cuir foncé, tandis que sa terrasse sur le toit ouvre sur un panorama époustouflant.

Ce contraste entre intérieur sombre et extérieur lumineux attire une clientèle jeune en quête de confort visuel et de prestations bien pensées sans excès. Un excellent compromis entre standing et accessibilité.

Bulle de bien-être au JW Marriott Madrid

À quelques minutes des musées et des grandes avenues, le JW Marriott s’adresse aux passionnés de bien-être. C’est un véritable sanctuaire urbain où tout est pensé pour le corps et l’esprit : yoga, méditation guidée, menus bien-être et baignoires propices à la relaxation.

Les suites proposent des terrasses panoramiques avec vue imprenable sur Madrid, renforçant l’impression de retraite loin du tumulte, au cœur de la ville.

Chaleur et design au 7 Islas Hotel

Entre Gran Via et Malasaña, le 7 Islas Hotel combine l’authenticité espagnole à une esthétique moderne épurée. Grâce à la touche de Kikekeller, les intérieurs minimalistes offrent une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Le bar de l’hôtel séduit autant les voyageurs que les locaux en quête d’un lieu calme pour boire un verre. Un lieu parfait pour ceux qui recherchent l’ambiance décontractée et humaine d’un vrai quartier madrilène.