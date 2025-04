Musculation, bien-être et plats savoureux : ces repas riches en protéines vont changer votre quotidien

Les adeptes de musculation ont désormais à leur disposition des services de livraison conçus spécialement pour soutenir leurs objectifs. Ces programmes proposent des repas riches en protéines et équilibrés, idéaux pour développer ou maintenir la masse musculaire sans passer des heures en cuisine. Voici les services les plus efficaces en 2025.

MealPro : l’option la plus complète pour les sportifs

MealPro se distingue par sa grande flexibilité dans la composition des repas : les utilisateurs peuvent ajuster les portions de protéines, glucides et légumes, en fonction de leurs besoins nutritionnels. Les repas sont préparés et évalués par des diététiciens, avec des options spécialement destinées aux adeptes de musculation, aux régimes cétogènes ou encore aux personnes ayant des besoins médicaux spécifiques.

Ce service ne nécessite aucun abonnement mensuel, ce qui laisse aux clients la liberté de commander à la carte selon leurs envies. MealPro met aussi à disposition un service de coaching nutritionnel personnalisé, pour un suivi optimal. Les principaux inconvénients ? Il faut commander un minimum de 18 repas et la plateforme offre peu de filtres pour les allergènes.

À lire Une jeune femme a montré pourquoi tout le monde la regarde dans le gymnase et la réponse vous surprendra

Factor : une variété impressionnante de repas protéinés

Factor propose chaque semaine un menu renouvelé, composé de 38 repas approuvés par des diététiciens. De nombreux menus sont riches en protéines, avec plus de 30 g par portion. Ce service couvre différents régimes alimentaires : keto, végétalien, flexitarien et plus encore, rendant l’offre particulièrement vaste.

Le plus de Factor réside dans son programme de coaching nutritionnel, incluant des rendez-vous avec des experts certifiés. Les repas sont bien notés pour leur goût et les informations nutritionnelles sont facilement accessibles. En revanche, le tarif est relativement élevé, et le nombre d’options végétariennes reste limité par semaine.

Trifecta Nutrition : l’exigence du bio au service des athlètes

Trifecta se concentre sur la qualité des ingrédients, en misant sur le bio et les élevages durables. Chaque repas contient entre 350 et 500 calories, avec 20 à 30 g de protéines. Le service inclut également une option d’ingrédients en vrac, idéale pour ceux qui aiment composer eux-mêmes leurs plats tout en gardant une base saine.

Cette entreprise propose une application mobile pratique permettant de suivre sa nutrition au quotidien. Les repas visent clairement la performance athlétique. Néanmoins, le tarif élevé peut rendre ce service inaccessible à certains budgets.

Territory Foods : idéal pour les régimes spécifiques

Territory Foods propose des plats cuisinés par des chefs locaux, qui respectent des régimes comme paléo, végétalien, Whole30 ou sans gluten. Les repas destinés à la performance contiennent au minimum 25 g de protéines et 40 g de glucides complexes. Tous les plats sont exempts de gluten, produits laitiers et sucres raffinés. À lire La marche pour perdre du poids, combien de temps faut-il pour perdre 5 kilos en 1 mois ?

Le service est sans abonnement obligatoire, ce qui permet une expérience de commande totalement libre. En revanche, la disponibilité est encore géographiquement limitée et il n’existe pas de service de coaching nutritionnel personnalisé.

ICON Meals : une alternative économique et sur-mesure

Pour ceux qui font attention à leur budget, ICON Meals propose des repas riches en protéines pour environ 10 dollars. Les utilisateurs peuvent construire leurs plats en choisissant la source de protéines (poulet, bœuf, poisson…) ainsi que les accompagnements.

Il existe des plans personnalisés comme Get Lean, Extreme Protein ou encore Keto, ainsi que toute une gamme de collations protéinées. Le service nécessite une commande à chaque fois, car aucune récurrence automatique n’est proposée. De plus, peu d’informations sont disponibles sur la provenance des ingrédients.

Muscle Meals 2 Go : l’option sans abonnement pour gros appétits

Ce service s’adresse aux sportifs souhaitant prendre du muscle, perdre du gras ou tout simplement se maintenir, en fonction de leur programme. Les repas peuvent aller jusqu’à 60 g de protéines par portion, ce qui en fait l’option idéale pour les besoins nutritionnels élevés.

La souplesse de commande – individuelle ou en grande quantité – s’ajoute à l’absence d’engagement, ce qui convient parfaitement aux utilisateurs occasionnels. Le prix peut toutefois être un frein, et les informations concernant les ingrédients restent sommaires.

Snap Kitchen : pour les adeptes du low-carb

Snap Kitchen propose des repas prêts à consommer, sans gluten, sans conservateurs ni édulcorants artificiels. Le menu comprend des options keto, paléo, végétariennes et à haute teneur en protéines. L’ensemble des valeurs nutritionnelles est disponible en ligne pour un suivi détaillé.

L’abonnement inclut la livraison gratuite et d’autres avantages logistiques. Cependant, les portions peuvent paraître petites pour certains utilisateurs, et les plats végétariens sont en nombre restreint chaque semaine.

Comment faire le bon choix ?

Tous ces services se distinguent par leur contenu nutritionnel adapté aux besoins des sportifs et leur capacité à s’adapter à différents régimes et budgets. MealPro reste l’option la plus flexible grâce à ses compositions personnalisables et son absence d’abonnement.

Pour choisir le bon service, il convient de prendre en compte :

– l’objectif physique (prise de masse, sèche, maintien),

– les besoins caloriques et protéiques,

– les préférences alimentaires (végétarien, keto, sans gluten…),

– la fréquence des livraisons souhaitée,

– le niveau de personnalisation et de suivi nutritionnel.

Un repas contenant au moins 25 g de protéines est conseillé pour optimiser les efforts en musculation et en récupération.