Comment bien manger en tant que Vegan ? Révolution grâce à ce génie de 17 ans

Tabay Atkins, jeune chef de 17 ans basé en Californie, révolutionne la cuisine végétale avec son food truck Tabay’s Mindful Kitchen. Inspiré par une histoire personnelle forte, il prône une alimentation healthy et respectueuse, sans jamais imposer le mot “végan”. Une démarche pleine de douceur, de bienveillance et de saveurs.

Une vocation née d’un traumatisme familial

L’histoire de Tabay commence à l’âge de six ans, lorsque sa mère, Sahel, est diagnostiquée d’un cancer. Ensemble, ils se tournent vers le yoga pour affronter la maladie. Ce cheminement spirituel devient une source d’inspiration pour Tabay, qui découvre très jeune les bienfaits du bien-être physique et mental.

Porté par sa pratique quotidienne du yoga, Tabay s’intéresse à ses fondements éthiques, en particulier à l’ahimsa, un principe de non-violence envers tous les êtres vivants. À 12 ans, cette prise de conscience le mène naturellement vers le véganisme. Il intègre à son quotidien une alimentation en accord avec ses valeurs, transformant peu à peu sa vie.

Le déclic vers une alimentation végétale pleine de sens

Une intoxication alimentaire durant un vol en avion sert de déclencheur. Tabay, déjà curieux de nutrition, décide de regarder le documentaire “What the Health”. Ce film provoque un choc : il adopte immédiatement un régime alimentaire entièrement végétal, sans sucres raffinés ni huiles industrielles.

Ce choix de vie repose sur le concept de Whole Food Plant-Based (WFPB), une approche centrée sur les aliments complets, non transformés, exclusivement d’origine végétale. Pour Tabay, il ne s’agit pas seulement de manger sainement, mais d’agir vis-à-vis de la santé, de l’environnement et du respect animal avec conscience et responsabilité.

Un food truck à la fois savoureux et “undercover vegan”

Avec sa mère, Tabay ouvre Tabay’s Mindful Kitchen à Dana Point, en Californie. Ce food truck propose une carte 100 % végétale, sans jamais afficher le mot “vegan”. L’objectif est clair : proposer une cuisine accessible à tous, agréable et savoureuse, sans jugement.

Les plats comme les “f’sh tacos” ou les “beaf burgers” intriguent et séduisent. Une fois les papilles conquises, les clients découvrent que ce qu’ils viennent de déguster est sans viande, sans produits laitiers, sans œufs. Par ce biais ludique, Tabay encourage une transition en douceur vers une alimentation plus saine, loin des stéréotypes collés au véganisme.

Le végétal comme levier de santé et de durabilité

Son approche repose sur l’idée d’un équilibre éthique, dans lequel chaque bouchée contribue à un monde plus respectueux et épanoui. À travers sa cuisine, il fait passer un message simple, mais puissant : mieux manger, c’est aussi mieux vivre.

Des conseils concrets pour une transition réussie

Convaincu que chaque petit geste compte, Tabay partage ses astuces pour aider ceux qui souhaitent amorcer une transition alimentaire. Il recommande de procéder par étapes : intégrer des plats végétaux à son quotidien, apprendre à cuisiner maison, et explorer les saveurs du végétal.

Il suggère des outils pratiques comme l’application Happy Cow, pour trouver facilement des restaurants ou épiceries végétaliennes proches de chez soi. Côté cuisine, il conseille de remplacer le sucre blanc par des édulcorants naturels comme les dattes ou le jaggery, à la fois plus sains et riches en goût.

Une philosophie ancrée dans la bienveillance

Tabay Atkins incarne un art de vivre autour de la compassion, du respect et de la pleine conscience. Son mantra : “Pensez des pensées positives, prononcez des mots gentils, ressentez l’amour, soyez amour et donnez de l’amour.” Plus qu’une phrase, cette approche guide chacun de ses choix, de sa cuisine à ses relations avec les autres.

À peine sorti de l’adolescence, Tabay incarne une nouvelle génération de jeunes engagés pour un monde plus sain, plus juste et plus durable. À travers chaque plat servi depuis son food truck, il sème des graines de changement.