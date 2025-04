Et si bouger chaque jour devenait un acte puissant de bienveillance envers soi-même ? Nos 5 astuces

Six semaines après la naissance de son deuxième enfant, Saralyn Ward a compris qu’elle devait changer de regard sur son corps. Confrontée à une dépression post-partum, elle a initié un parcours de guérison non pas centré sur la perte de poids, mais sur le pouvoir de l’exercice pour retrouver son équilibre physique et mental.

Reprendre le mouvement pour survivre

Dans la salle d’attente de son gynécologue, Saralyn réalise, en cochant des cases sur un formulaire médical, qu’elle va mal. Quand le médecin lui demande comment elle se sent, elle fond en larmes. Le diagnostic tombe : dépression post-partum. Plutôt qu’un traitement médicamenteux, elle demande s’il est possible de reprendre une activité physique. Le médecin lui prescrit alors 30 minutes d’exercice quotidien.

Dès le lendemain, elle part marcher dans la neige, son bébé contre elle. À chaque pas, elle sent son corps revivre, son esprit s’alléger. Cette marche n’était pas conçue pour perdre des kilos, mais pour gagner en lucidité, en énergie et en paix intérieure. C’est à ce moment-là que commence sa transformation : une reconquête de soi sans contrainte de performance ni culpabilité.

Changer de regard sur la remise en forme

Pendant longtemps, l'idée d'« être en forme » a été associée à la perte : perdre du poids, perdre des centimètres, perdre du gras. Saralyn comprend désormais qu'il ne s'agit pas de cela. Elle veut à présent gagner quelque chose : confiance, énergie, meilleur sommeil et une meilleure santé mentale.

Trop souvent, le fait de commencer une activité physique repose sur une forme de rejet de soi. On se sent « pas assez » : pas assez mince, pas assez fort, pas assez discipliné. Or, partir de ce jugement mène souvent à la frustration et à l’abandon. C’est en changeant cette perception que l’on parvient à intégrer un véritable changement durable.

S’agripper à l’acceptation plutôt qu’à la performance

Quand on s’accepte tel qu’on est, l’exercice devient un outil de reconnexion plutôt qu’une épreuve. Il ne s’agit plus de répondre à une norme esthétique irréaliste, mais de reconnaître ce que son corps est capable de faire. Bouger devient alors une forme de gratitude, une exploration joyeuse plutôt qu’un fardeau.

C’est dans cet état d’esprit que Healthline lance sa nouvelle plateforme Healthline Fitness : une ressource pour toutes celles et ceux qui veulent avancer dans leur parcours de santé en douceur, sans pression esthétique. Accessible et inclusif, le site propose des solutions pour tous les niveaux de forme, sans matériel spécifique ni abonnement à une salle de sport.

Intégrer le mouvement au quotidien

L'objectif de Healthline Fitness n'est pas de transformer votre vie du jour au lendemain, mais d'introduire l'exercice durablement dans votre routine. Il est en effet démontré que seulement 22 minutes de mouvement par jour suffisent pour améliorer considérablement son bien-être physique et mental.

Le plus difficile souvent est de surmonter deux obstacles majeurs :

– la manque de temps

– le manque de confiance en soi.

Healthline Fitness aide à dépasser ces freins en proposant des conseils concrets pour intégrer plus de mouvement dans la vie quotidienne, que ce soit via des exercices simples entre deux réunions ou des routines physiques courtes à la maison.

Un accompagnement fiable et bienveillant

Pour assurer qualité et sécurité, le contenu du site est conçu par des experts : scientifiques, coachs sportifs certifiés, kinésithérapeutes et professionnels du mouvement. Le ton est volontairement encourageant, sans jugement, pour que chacun puisse avancer à son rythme. L’objectif : rendre le fitness non seulement accessible, mais aussi stimulant et bienveillant, quel que soit le point de départ.

Vous avez un corps, un peu d’espace, et l’envie de vous sentir mieux ? Vous avez tout ce qu’il faut pour commencer.