Peut-on vraiment soigner toutes les peaux avec un seul système ? Vers une beauté plus inclusive

La classification des types de peau utilisée dans les milieux médicaux et cosmétiques pourrait être bien plus nuancée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Depuis des décennies, le système Fitzpatrick sert de référence, mais il peine à représenter fidèlement la diversité des teintes que l’on rencontre dans les grandes villes américaines. Son usage soulève des enjeux d’équité, de représentation et d’efficacité des soins.

Un système hérité d’un autre temps

Mis au point en 1972, le Fitzpatrick Skin Type (FST) est un outil de classification basé sur la réaction de la peau aux rayons UV. Il se compose de six catégories allant du type I, pour les peaux très claires, au type VI, pour les peaux très foncées. Cette échelle repose surtout sur le taux de mélanine présent dans la peau, censé déterminer la prédisposition aux coups de soleil ou au bronzage.

L’objectif initial de ce système était de guider les traitements dermatologiques et de protéger contre le cancer de la peau, en particulier chez les patients blancs. Pourtant, malgré son adaptation en 1988 pour intégrer les peaux foncées, le FST ne parvient toujours pas à refléter les nuances réelles de la carnation humaine. Il ignore notamment des éléments comme l’irritation cutanée et la sensibilité dermatologique, qui se manifestent différemment selon les peaux.

Les limites culturelles du questionnaire Fitzpatrick

Le FST repose sur un questionnaire auto-déclaratif, ce qui suppose que chaque individu évalue lui-même sa capacité à bronzer ou à attraper un coup de soleil. Cet aspect rend les résultats peu fiables. En fonction du contexte culturel, les perceptions de l’exposition solaire peuvent varier, rendant l’évaluation inégale d’une personne à l’autre.

Certains individus peuvent par exemple surestimer ou sous-estimer leur sensibilité au soleil selon leurs expériences passées ou leur origine géographique. Résultat : des patients avec des types de peau similaires peuvent être classés dans des catégories différentes. Cela pose problème, surtout lorsque ces classifications sont utilisées de façon mécanique dans des systèmes de soins ou des modèles scientifiques.

Quand la technologie renforce les biais

Au-delà du domaine médical, le FST a été abusivement utilisé par certaines entreprises technologiques comme critère de référence pour entraîner leurs algorithmes. Des géants du numérique s’en sont servis pour créer des bases de données d’images destinées à la reconnaissance faciale et à la détection des émotions, ce qui a eu pour effet de renforcer des représentations inexactes et déséquilibrées.

La base de seulement six teintes a engendré des modèles numériques surentraînés à reconnaître des peaux claires au détriment des peaux foncées. Cela a contribué à des erreurs de détection ou d’analyse, et à une moindre fiabilité des outils digitaux pour des millions de personnes ayant une carnation sous-représentée.

Vers une nouvelle échelle plus inclusive

Cette nouvelle échelle ne se contente pas de capturer des variables biologiques – elle intègre également l’aspect social et culturel des teintes de peau. En faisant ce pas important, Google met en lumière la nécessité de sortir du cadre limité de Fitzpatrick et d’évoluer vers une considération plus globale de l’humain.

La beauté de la variété selon les artistes

Des artistes comme Angélica Dass militent aussi pour une approche plus humaine et plus riche de la couleur de peau. Son projet photographique Humanae associe chaque portrait à un code couleur Pantone, révélant la mosaïque invisible mais omniprésente des carnations humaines.

Avec ces projets, l’intention est claire : il ne faut plus confondre couleur de peau et race. La pigmentation ne peut servir à déterminer l’origine ethnique ou la valeur scientifique réductrice. Ce message artistique rejoint les efforts scientifiques et technologiques pour réinventer la manière dont nous pensons la peau.

Réformer la médecine et l’éducation dermatologique

L’enjeu dépasse largement les frontières de la technologie. Dans les domaines des soins médicaux, des cosmétiques ou de la dermatologie, persister avec le FST revient à négliger des populations entières dont la peau réagit différemment aux traitements.

Les professionnels de la santé doivent être formés à reconnaître les signes cliniques sur toutes les carnations, notamment pour diagnostiquer des problèmes comme l’eczéma, le psoriasis ou certains types de cancer. Une formation médicale équitable nécessite de comprendre la peau sous toutes ses formes et non à travers le prisme de six cases figées.

Désormais, pour mieux soigner, la médecine doit sortir de la logique du modèle unique. Reconnaître la multiplicité des peaux, c’est garantir l’égalité d’accès aux soins pour tout le monde, indépendamment de la couleur.