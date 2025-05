Fatigue chronique : 7 exercices doux pour mieux dormir sans s’épuiser

Le syndrome de fatigue chronique, aussi appelé encéphalomyélite myalgique, est une maladie invalidante provoquant une fatigue intense et persistante, même après le repos. Outre une grande lassitude, les personnes touchées peuvent connaître des difficultés à se concentrer, à dormir et à gérer leur quotidien, tant sur le plan personnel que professionnel.

Une fatigue qui ne passe pas malgré le repos

Contrairement à une fatigue passagère, celle liée au syndrome de fatigue chronique ne disparaît pas avec une bonne nuit de sommeil. Au contraire, le repos ne suffit pas à récupérer. Les patients continuent de se sentir vidés physiquement et mentalement, même après des périodes d’inactivité prolongées.

La maladie touche aussi bien les adultes que les enfants et impacte fortement la qualité de vie. Des tâches simples comme prendre une douche, se préparer à manger ou se rendre à son travail peuvent devenir de véritables défis. On parle alors d’un handicap invisible, qui complique les relations sociales et professionnelles.

Des troubles cognitifs et du sommeil fréquents

Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve le brouillard cérébral, une sensation de confusion mentale, de lenteur dans la réflexion, voire de pertes de mémoire. Les patients peuvent également souffrir :

d’insomnie,

d’un sommeil non réparateur même très long,

de périodes d’épuisement extrême après un effort minime.

Ces troubles aggravent souvent l’isolement social et empêchent de suivre un rythme de vie classique. Le cercle devient vicieux : plus la fatigue est forte, plus l’activité diminue, ce qui peut accentuer la faiblesse musculaire et la douleur.

Les bienfaits d’un exercice doux et adapté

Il ne s’agit pas ici de reprendre une activité physique intense, mais d’intégrer des exercices légers et ciblés dans un cadre sécurisé. Pratiquée régulièrement et avec précaution, l’activité physique peut :

améliorer la circulation sanguine

prévenir la fonte musculaire due à l’inactivité

diminuer les raideurs et les douleurs

favoriser un sommeil de meilleure qualité

stimuler la sécrétion de sérotonine et d’endorphines, améliorant ainsi l’humeur

Cependant, tout exercice doit être personnalisé, limité dans le temps et progressif. Un encadrement médical est recommandé pour éviter toute aggravation des symptômes.

Des exercices recommandés pour accompagner le quotidien

Voici des mouvements simples et accessibles, pensés pour les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique. Ils peuvent être réalisés à la maison avec peu de matériel :

– Respiration diaphragmatique : assis ou allongé, une main sur la poitrine, l’autre sur le ventre, inspirez doucement par le nez et laissez le ventre se soulever, puis expirez par la bouche.

Marche assise : depuis une chaise, levez doucement un genou, puis l’autre, de 10 à 15 fois par jambe. Cela aide à maintenir une certaine mobilité des jambes sans se lever

sans se lever Roulements d’épaules : assis, les bras relâchés, effectuez cinq cercles vers l’avant puis cinq vers l’arrière. Ce mouvement combat les tensions cervicales et améliore la posture

et améliore la posture Pompes contre le mur : face à un mur, mains posées devant soi, fléchir lentement les coudes jusqu’à approcher la poitrine du mur, puis revenir, sur 5 à 10 répétitions. Un bon moyen de renforcer le haut du corps sans stress articulaire

Pompes de cheville : allongé ou assis, jambes allongées, fléchir puis tendre les pieds lentement. Jusqu’à 20 fois pour activer la circulation tout en restant au repos

Posture du chat-vache : à quatre pattes, creuser le dos en inspirant, puis l’arrondir en expirant, à répéter plusieurs fois pour assouplir la colonne vertébrale doucement

doucement Flexions latérales assises : sur une chaise, lever un bras et s’incliner lentement du côté opposé. Maintenir la posture quelques secondes puis changer de côté. Excellent pour relâcher les tensions du tronc

Des précautions essentielles à respecter

Pour éviter tout effet inverse, il est impératif de suivre certaines recommandations lors de la pratique :

Ne faire que 1 ou 2 exercices par séance au début

Prendre des pauses entre chaque mouvement

Éviter toute douleur, car “no pain, no gain” ne s’applique pas ici

Maintenir une posture correcte pour ne pas se blesser

Utiliser des appuis comme un mur ou un coussin si besoin

Toujours respecter son niveau d’énergie du jour

S’hydrater avant et après, et éventuellement manger un fruit comme une banane après l’effort

Ces gestes favorisent une progression en douceur tout en apportant une certaine régularité à l’organisme. L’important est de ne jamais forcer au-delà de ses capacités.

Une approche globale pour mieux vivre avec la maladie

Il n’existe pas de remède définitif au syndrome de fatigue chronique, mais une approche combinant hygiène de vie, accompagnement psychologique, suivi médical et activité physique modérée peut réellement soulager certains symptômes chez les patients.

Certains arrivent à maintenir une activité professionnelle, mais cela passe souvent par un équilibre strict entre repos et activité, une planification constante et des ajustements du rythme de travail.

Consultation médicale, aménagement du quotidien et écoute attentive de son corps sont donc les piliers indispensables pour mieux gérer cette affection sur la durée.