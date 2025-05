Marcher plus chaque jour : 2 500 pas de plus changent tout, selon les experts

Avec l’essor des montres connectées, de plus en plus de personnes comptent leurs pas chaque jour, cherchant à atteindre l’objectif populaire des 10 000 pas quotidiens. Pourtant, ce chiffre varie selon l’âge, le sexe, le métier ou encore le pays, révélant des disparités importantes dans nos habitudes de marche.

Suivre ses pas fait vraiment la différence

Les personnes qui surveillent leur activité physique avec un traqueur réalisent en moyenne 2 500 pas de plus par jour que celles qui ne le font pas, selon le American Council on Exercise. Ce simple suivi incite à bouger davantage, à prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur ou encore à marcher pendant une pause au travail. Chaque petite initiative devient un moyen efficace de faire grimper le compteur et ainsi améliorer son bien-être général de façon simple et naturelle.

Cette régularité a des effets visibles sur la santé. Marcher chaque jour aide à prévenir divers problèmes de santé comme les accidents cardiovasculaires, le diabète ou l’hypertension. Même des maladies plus graves telles que le cancer du côlon ou du sein peuvent voir leur risque réduit. L’effet bénéfique ne dépend pas forcément d’atteindre précisément les 10 000 pas, mais le simple fait d’augmenter la fréquence et l’intensité de ses déplacements participe activement à la prévention.

L’activité physique au fil de l’âge

Le nombre de pas que l’on effectue chaque jour est profondément influencé par l’âge. Chez les enfants et adolescents, les moyennes varient entre 10 000 et 16 000 pas par jour. Mais à partir de 18 ans, ces chiffres chutent rapidement, souvent à cause d’un mode de vie plus sédentaire lié au travail ou aux études. À lire Ces graines magiques qui soulagent la constipation en douceur

Les adultes, eux, comptabilisent entre 4 000 et 18 000 pas en moyenne, une fourchette très large où les modes de vie sont déterminants. Les jeunes adultes restent plus dynamiques globalement, répondant plus souvent aux recommandations du CDC en matière d’activité modérée hebdomadaire. À l’inverse, les personnes âgées doivent faire preuve d’un effort conscient pour maintenir leur mobilité, même si une activité comme la marche reste douce et facile à intégrer dans le quotidien.

Des différences marquées entre hommes et femmes

Dès l’enfance, les garçons font en moyenne plus de pas que les filles. Ils marchent quotidiennement entre 12 000 et 16 000 pas alors que les filles atteignent souvent un palier de 10 000 à 12 000. Cette tendance se poursuit à l’âge adulte : une étude de 2010 montre que les hommes font en moyenne 5 340 pas chaque jour, contre 4 912 pour les femmes.

Ces données traduisent peut-être une différence d’activités quotidiennes ou de loisirs. Cette inégalité pourrait également être liée à des facteurs sociaux, culturels ou professionnels. Quoi qu’il en soit, il est essentiel pour les femmes comme pour les hommes de viser une régularité dans la mobilité, sans brimer leurs limites, mais en misant sur la constance.

Le métier, un facteur déterminant

Les professions influencent fortement le nombre de pas réalisés au quotidien. Selon une étude australienne de 2012, les serveurs sont en tête avec plus de 22 000 pas par jour ! Viennent ensuite les infirmiers, employés de commerce et agriculteurs, dont les journées impliquent beaucoup de déplacements. Ils atteignent entre 14 000 et 16 000 pas selon le métier. À lire Apaisants, hypnotiques, presque magiques : ces nénuphars animés vont enchanter votre esprit fatigué

D’un autre côté, les métiers sédentaires affichent un nombre bien plus bas. Les employés de bureau montent à peine à 7 570 pas, et ceux des centres d’appels tombent à environ 6 600. Ce type de travail exige une vigilance accrue pour compenser : pauses actives, promenades à l’heure du déjeuner, ou encore réunions marchées sont autant de solutions pour rester actif malgré un poste assis.

Des différences à travers le monde

Une vaste étude réalisée en 2017 sur plus de 717 000 personnes réparties dans 111 pays a mis en lumière de forts écarts selon les régions. À Hong Kong, les habitants effectuent en moyenne 6 880 pas quotidiens, tandis que les Indonésiens ne dépassent pas les 3 500. La France se situe entre les deux, avec une moyenne de 5 141 pas par jour.

Ces variations peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs : densité urbaine, climat, infrastructures piétonnes, habitudes culturelles, mais aussi taux d’obésité. Dans certains pays, la voiture s’impose comme principal moyen de déplacement, réduisant naturellement les efforts physiques quotidiens. Marcher dépend alors autant de l’environnement que de la volonté individuelle.

Quelle est la bonne cible à atteindre ?

Les recommandations américaines en matière d’activité aérobie suggèrent aux adultes, y compris les seniors, de viser au moins 150 minutes d’activité modérée par semaine. Cela correspond à environ 15 000 pas au rythme de la marche rapide. Pour obtenir encore plus de bénéfices sur la santé, la barre des 300 minutes, soit 30 000 pas hebdomadaires, est même idéale.

À noter que ces pas dits « rapides » ne représentent qu’une partie des déplacements quotidiens. C’est pourquoi le célèbre objectif de 10 000 pas reste toujours pertinent, tant qu’une portion est réalisée à un rythme soutenu. Tous les pas comptent, mais les plus efficaces sont ceux réalisés de manière intentionnelle, et de préférence à une intensité modérée.

Augmenter ses pas au quotidien : les astuces simples

Pas besoin de changer totalement son emploi du temps pour améliorer son score de pas. Il suffit parfois d’adopter quelques réflexes simples dans la routine :

Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur

Se garer à l’écart de l’entrée du supermarché

Marcher pendant les appels téléphoniques

Aller se balader lors des pauses au travail

Nettoyer ou faire du rangement activement

Faire du shopping à pied dans un centre commercial quand il pleut

Chaque déplacement compte. En cumulant ces petits gestes, on parvient facilement à augmenter son nombre de pas journaliers sans réelle contrainte ni charge mentale. Une belle façon de rester en forme, en douceur.