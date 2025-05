Repousser les moustiques cet été : 9 plantes pour vous aider

Chaque année, la dengue infecte entre 100 et 400 millions de personnes à travers le monde. Transmise par les moustiques, cette maladie devient une inquiétude majeure, notamment dans les zones tropicales. À l’occasion de la Journée nationale de la dengue du 16 mai, il est essentiel d’adopter des solutions vertes pour protéger nos foyers de cet ennemi invisible.

Des plantes répulsives pour une protection naturelle

Mettre la nature au service de notre bien-être devient une solution de plus en plus populaire. Certaines plantes dégagent des substances naturelles répulsives, capables de perturber l’odorat des moustiques et de les tenir éloignés des habitations. Voici les plus efficaces à intégrer chez soi :

L’eucalyptus , célèbre pour ses feuilles aux propriétés médicinales, contient de l’eucalyptol et du citronellal. Ces composants permettent une protection de près de 8 heures contre les moustiques. Il peut être cultivé à l’intérieur ou à l’extérieur, ou utilisé sous forme de feuilles écrasées diffusant leur odeur.

Le souci , aussi appelé « marigold », est une fleur décorative bien connue. Il contient du pyrèthre, un répulsif naturel puissant qui éloigne non seulement les moustiques mais aussi aleurodes et pucerons. Planté près des portes et fenêtres, il constitue une barrière naturelle.

La citronnelle , reconnaissable à son parfum citronné, agit en masquant les odeurs corporelles humaines. Cultivable en pot, elle préfère les zones ensoleillées et bien aérées . Son odeur forte est insupportable pour les moustiques.

La lavande , appréciée pour son parfum, contient du linalol, un composé insectifuge naturel . Son odeur agréable pour l'humain déplaît fortement aux moustiques. Idéale à placer sur les rebords de fenêtre ou à cultiver en bordure.

Le basilic sacré ou tulsi, plante sacrée en Inde, produit de l'eugénol et du méthylchavicol. Ces deux substances agissent comme répulsifs naturels particulièrement efficaces .

La mélisse citronnelle , riche en citronellal et en géraniol, propose un arôme citronné très prononcé. Elle dérègle le système olfactif des moustiques qui n'arrivent plus à détecter les êtres humains.

La menthe poivrée est également une plante fort utile. Grâce au menthol qu'elle contient, elle dégage un parfum frais et désagréable pour les moustiques. Les feuilles peuvent être frottées sur la peau après test, si aucune irritation n'apparaît.

La cataire , ou catnip, contient du népétalactone. Des recherches ont montré que ce composé est parfois plus puissant que le DEET, le répulsif chimique traditionnellement utilisé, tout en étant moins nocif.

Enfin, le romarin, en plus de ses usages en cuisine, contient du camphre et de l'acide rosmarinique. La fumée qu'il dégage lorsqu'il est brûlé repousse efficacement les moustiques lors des soirées à l'extérieur.

Conseils pour bien entretenir ces alliées vertes

Pour maintenir leur efficacité, ces plantes exigent certaines attentions spécifiques. L’une des règles les plus importantes est d’éviter l’eau stagnante dans les soucoupes de vos pots. Celle-ci deviendrait un nouveau foyer idéal pour les moustiques.

Voici quelques gestes simples pour entretenir ces plantes de façon optimale :

Utiliser un sol bien drainé afin d’éviter l’excès d’humidité.

Choisir des pots percés pour permettre une bonne évacuation de l'eau.

Arroser de préférence le matin, en quantité raisonnable, sans noyer les racines.

Élaguer régulièrement les tiges pour assurer une bonne aération entre les feuillages.

En cultivant ces plantes et en adoptant les bons gestes, on installe chez soi un véritable bouclier végétal contre les moustiques, tout en promouvant une approche écologique et saine. Un environnement propre, sans récipients remplis d’eau et enrichi de végétaux naturellement répulsifs, permet de protéger efficacement sa famille contre la dengue.

Un virus porté par les moustiques

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques Aedes aegypti, très présente dans les régions urbaines et tropicales. Ce moustique femelle, actif surtout le jour, se développe particulièrement bien dans les milieux où l’eau stagne à l’air libre. Pots de fleurs, gouttières encrassées ou flaques autour des maisons deviennent rapidement des lieux de ponte.

