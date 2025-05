Envies de sucre, chocolat, fromage… Ce que votre corps vous dit pendant vos règles

Les fringales qui surviennent pendant les règles ne sont pas dues au hasard. Elles trouvent leur origine dans les variations hormonales du cycle menstruel, qui influencent à la fois l’humeur, le niveau d’énergie et les besoins du corps. Comprendre ces mécanismes permet d’adapter son alimentation et de mieux vivre cette période.

Le cycle menstruel : un ballet hormonal en quatre temps

Les changements dans notre corps suivent un rythme précis divisé en quatre phases distinctes.

Tout commence par la phase menstruelle, généralement entre le jour 1 et le jour 5 du cycle, quand l’utérus évacue sa muqueuse. Cette étape s’accompagne souvent de fatigue, de douleurs abdominales et d’un besoin accru de repos.

Suit immédiatement la phase folliculaire (jours 1 à 13), pendant laquelle l'hormone FSH stimule la maturation des ovules. Le niveau d'œstrogènes augmente, entraînant un regain d'énergie et de motivation.

Au milieu du cycle, autour du jour 14, se produit l’ovulation : un ovule parvient à maturité et est libéré. C’est la période la plus fertile, souvent accompagnée d’un pic d’appétit sexuel et d’un sentiment de bien-être.

Enfin, la phase lutéale (jours 15 à 28) marque une hausse de la progestérone. Cette hormone, quand elle n’est pas suivie d’une grossesse, chute brutalement en fin de cycle. Ce déclin déclenche le syndrome prémenstruel (SPM), caractérisé par des sautes d’humeur, ballonnements, douleurs et envies alimentaires difficiles à ignorer.

Pourquoi a-t-on besoin de plus manger avant les règles ?

La phase lutéale, dominée par la progestérone, est souvent synonyme de fringales incontrôlables. Des recherches démontrent que les femmes consomment jusqu’à 500 calories de plus par jour durant cette période, principalement sous forme de glucides.

Entre les sautes d’humeur, les douleurs abdominales et la fatigue, le corps réclame du réconfort, ce qui explique une attirance particulière pour les aliments gras ou sucrés. Ces envies ne sont pas une faiblesse : elles traduisent un besoin physiologique provoqué par les hormones.

En parallèle, la sérotonine, neurotransmetteur lié au bonheur, chute, poussant à rechercher une source de plaisir rapide, comme des viennoiseries ou des pâtes : des aliments qui stimulent naturellement la production de sérotonine.

Les envies de glucides : un besoin d’équilibre émotionnel

Le pain, les pâtes et les viennoiseries figurent parmi les premières envies alimentaires liées aux règles. Cette préférence est liée à la baisse de sérotonine à la fin du cycle, provoquant un besoin de réconfort. Les glucides sont connus pour augmenter le niveau de cette hormone du bien-être, ce qui explique leur pouvoir apaisant sur l’humeur.

Plutôt que de se tourner vers les produits raffinés, il est recommandé de privilégier :

le pain complet,

les flocons d’avoine,

la patate douce.

Ces glucides complexes assurent une satiété durable et évitent la fatigue post-repas.

Sucre raffiné : comment calmer l’envie sans culpabiliser ?

Lorsque la glycémie chute en raison des fluctuations hormonales, le corps réclame du sucre rapidement assimilable. C’est à ce moment que surgissent les envies de bonbons, sodas ou biscuits. Bien que ces aliments procurent un soulagement immédiat, le pic d’énergie est souvent suivi d’une forte chute.

Mieux vaut opter pour des alternatives plus stables comme :

les fruits frais,

un yaourt nature avec du miel,

quelques carrés de chocolat noir riche en cacao

. Ces choix permettent de répondre au besoin sans dérégler davantage le cycle glycémique.

Le chocolat : un super-aliment menstruel

Bien plus qu’un aliment de plaisir, le chocolat possède des vertus intéressantes pendant les règles. Riche en magnésium, fer et tryptophane, il favorise la relaxation musculaire, améliore l’humeur et soulage les crampes.

Privilégier le chocolat noir (au moins 70%) est recommandé, car il offre tous ces nutriments sans excès de sucre. On peut aussi compléter avec :

des amandes,

des graines de courge,

des avocats.

Ces aliments partagent les mêmes propriétés et aident à maintenir un bon équilibre émotionnel pendant cette phase délicate du cycle.

Envies de salé : attention à la rétention d’eau

Les chips, frites ou autres produits industriels riches en sel sont souvent convoités à l’approche des règles. Pourtant, le sodium favorise la rétention d’eau, accentue les ballonnements et alourdit les sensations physiques déjà inconfortables.

Pour satisfaire cette envie tout en limitant les effets secondaires, il est conseillé de choisir :

des pistaches non salées,

du pop-corn sans sel ajouté,

des pois chiches grillés maison.

Ces options rassasient tout en respectant l’équilibre hydrique du corps.

Les envies de produits laitiers : un besoin de réconfort ou de calcium ?

Pizza, fromage fondu, crème glacée : ces plaisirs lactés peuvent révéler un manque de calcium ou de vitamine D, mais aussi témoigner d’un besoin de douceur et de chaleur émotionnelle.

Les produits laitiers sont sources de nutriments essentiels pour atténuer les symptômes prémenstruels. Plutôt que de succomber à des plats gras et lourds, mieux vaut opter pour :

un yaourt grec au miel,

du fromage blanc aux fruits rouges,

une tartine de pain complet au fromage affiné.

Ces alternatives calmeront les pulsions tout en contribuant à l’équilibre hormonal et osseux.

Les fringales vécues durant les règles ne sont pas un simple caprice, mais le reflet précis d’un mécanisme hormonal bien complexe. Glucides, sucre, chocolat, sel ou produits laitiers répondent à des besoins spécifiques, souvent inconscients.

Les accueillir avec bienveillance et les canaliser par des choix alimentaires adaptés permet non seulement de mieux vivre cette période, mais aussi d’écouter les signaux de son corps avec plus d’attention.