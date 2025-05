Perdre du poids naturellement : l’astuce au sel rose qui « réactive le métabolisme dès le matin »

Une nouvelle boisson « detox » fait parler d’elle sur les réseaux sociaux : le pink salt trick, ou astuce du sel rose. Ce mélange à base de sel rose de l’Himalaya, de jus de citron et d’eau tiède ambitionne de favoriser la perte de poids naturelle, en se présentant comme une alternative douce à certains médicaments amaigrissants.

Un trio d’ingrédients aux promesses métaboliques

L’efficacité présumée du pink salt trick repose sur la synergie entre trois composants : le sel rose, le citron et l’eau. Le sel rose de l’Himalaya, moins riche en sodium que le sel de table, contient un éventail de minéraux essentiels comme le potassium, le calcium ou encore le fer. Cette composition le rend intéressant pour maintenir l’équilibre électrolytique et prévenir la déshydratation.

Le citron, riche en vitamine C et en antioxydants, stimulerait la digestion et réduirait l’appétit en raison de sa teneur en pectine, une fibre qui aide à ressentir la satiété. L’eau tiède, elle, joue un rôle fondamental dans l’hydratation cellulaire et peut temporairement accélérer le métabolisme, offrant ainsi un léger coup de pouce au corps au réveil.

Une recette simple comme un bonjour

À lire Ces causes insoupçonnées qui sabotent votre bien-être en silence

Déroutante par sa simplicité, la recette du pink salt trick ne demande que quelques ingrédients faciles à trouver. Il suffit de mélanger :

Un verre d’ eau tiède

Le jus d’ un demi-citron

Un quart de cuillère à café de sel rose d’Himalaya

(Optionnel) Une cuillère de miel pour adoucir le goût

Ce mélange est à consommer le matin à jeun, avant tout repas. Le but est de réhydrater l’organisme rapidement, favoriser l’absorption des nutriments et stimuler le processus digestif dès les premiers instants de la journée.

Un soutien, mais pas une solution miracle

Si ce rituel matinal peut favoriser un métabolisme actif, il ne remplace pas les effets d’un traitement médical. Le pink salt trick est régulièrement comparé au Mounjaro, un médicament à base de tirzepatide destiné au traitement du diabète de type 2 et également connu pour induire une perte de poids importante.

Mais comme le rappelle la nutritionniste Dhriti Jain, aucun mélange naturel ne peut égaler l’effet pharmacologique d’une molécule synthétique. Cette boisson peut accompagner une hygiène de vie saine, mais ne saurait être considérée comme un substitut à un suivi médical.

Des bienfaits… mais aussi des précautions

L’utilisation du sel rose n’est pas sans effets secondaires. Malgré ses qualités nutritionnelles, une consommation excessive peut entraîner rétention d’eau, déséquilibres électrolytiques, voire hypertension. Il est essentiel de ne pas dépasser un verre par jour et de consulter un professionnel de santé, surtout en cas de régime pauvre en sodium ou de problème rénal. À lire Envies de sucre, chocolat, fromage… Ce que votre corps vous dit pendant vos règles

Quant au citron, son acidité élevée peut, à long terme, fragiliser l’émail des dents. Il est donc recommandé de boire la préparation à l’aide d’une paille et de bien se rincer la bouche ensuite.

Une option douce pendant les règles

Chez certaines femmes, le pink salt trick pourrait également soulager la fatigue menstruelle. Grâce à sa haute densité en électrolytes, cette boisson apporte une reminéralisation rapide qui pourrait aider à atténuer les baisses d’énergie liées aux cycles. Bien entendu, cela reste une piste complémentaire et non un remède.

Le sel rose de l’Himalaya, bien intégré dans une alimentation équilibrée, peut compléter une tentative de perte de poids mesurée. Mais cette boisson ne pourra porter ses fruits que si elle s’inscrit dans un mode de vie actif et sain. Comme pour tout remède naturel, la modération et la prudence doivent rester les maîtres-mots.