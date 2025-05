Covid-19 et la nouvelle vague asiatique : faut-il s’inquiéter ?

Travis Head et Shilpa Shirodkar viennent d’être testés positifs au Covid-19, alors que plusieurs pays asiatiques connaissent une hausse significative des contaminations. À Singapour, en Chine, à Hong Kong ou encore en Thaïlande, les chiffres repartent à la hausse, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires et appelant à un retour aux gestes barrières.

Un rebond du virus en Asie

À Singapour, les infections hebdomadaires sont passées de 11 100 à 14 200 entre le 27 avril et le 3 mai 2025. Cette tendance témoigne d’une propagation de plus en plus rapide, mettant en cause le relâchement des précautions et une baisse progressive de l’immunité collective dans la population.

En Chine, les autorités ont observé un doublement des cas en cinq semaines, ce qui alerte notamment les hôpitaux et les zones à forte densité urbaine. Le phénomène se répète dans d’autres régions du continent, posant des risques similaires.

En Thaïlande, la résurgence du virus intervient après le festival traditionnel de Songkran en avril, un événement qui attire d'importantes foules dans les rues. Quant à Hong Kong, le variant aurait contribué à une trentaine de décès récents, pointant les dangers persistants du virus même dans un cadre post-pandémique.

Omicron et ses sous-variants en cause

Derrière cette flambée des cas, les sous-variants d’Omicron seraient les principaux responsables. Le variant JN.1, détecté pour la première fois en août 2023, s’est répandu à vitesse grand V, épaulé aujourd’hui par ses mutations LF.7 et NB.1.8, qui sont encore plus contagieuses.

Ces sous-variants entraînent généralement des symptômes modérés, notamment fièvre, toux sèche, maux de gorge et nausées, surtout chez les personnes déjà vaccinées. Toutefois, ils sont capables de contourner une partie de l’immunité acquise, ce qui expliquerait en partie leur diffusion rapide.

Le défi actuel réside dans leur capacité à se propager discrètement, car leurs symptômes ressemblent souvent à ceux d’un simple rhume, induisant un faux sentiment de sécurité.

La vigilance reste de mise en Inde

Le Dr Vikram Jeet Singh estime que l'Inde ne fait pas face à une urgence immédiate, contrairement à ses voisins, mais que le risque persiste. Les nombreux voyages internationaux, la densité importante de population et une immunité en baisse chez certains groupes fragiles pourraient favoriser une résurgence rapide de l'épidémie.

Cependant, le pays bénéficie d’un taux élevé de vaccination, et le système de santé a gagné en robustesse depuis les vagues précédentes de la pandémie. Cela permettrait de réagir rapidement en cas d’augmentation soudaine des cas.

Les professionnels de santé mettent néanmoins en garde : rester passif serait risqué, d’autant que le virus évolue constamment. Une attitude proactive est essentielle pour éviter les conséquences graves d’une nouvelle vague.

Les gestes simples pour rester protégés

Les experts rappellent que certains comportements permettent de freiner la propagation du virus et de renforcer naturellement l’immunité. Porter un masque dans les lieux clos ou bondés est un réflexe à réadopter.

Parmi les gestes recommandés :

Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon pour éliminer les germes,



Éviter les rassemblements dans des espaces mal ventilés ,

, Privilégier l’air libre ou l’ouverture des fenêtres en intérieur,

Se tenir à jour avec les vaccinations et doses de rappel ,

, Avoir une alimentation riche en nutriments : fruits, légumes, curcuma, gingembre, fruits secs, thé vert,

: fruits, légumes, curcuma, gingembre, fruits secs, thé vert, Assurer un bon sommeil et pratiquer une activité physique régulière pour soutenir le système immunitaire.

Enfin, il est nécessaire de respecter l’étiquette respiratoire : toujours se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, afin de limiter les risques de contamination dans l’entourage.

Un appel à la responsabilité individuelle

Les professionnels insistent sur le fait que, même en l’absence de directives gouvernementales strictes, l’adoption de ces mesures reste fondamentale. Attendre une décision des autorités pour agir reviendrait à laisser le virus s’installer à nouveau

La responsabilité individuelle est donc essentielle afin d’endiguer la propagation avant qu’elle ne prenne de l’ampleur. Chacun, à son échelle, peut contribuer à préserver la santé collective grâce à des gestes simples, mais puissants.