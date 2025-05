Ozempic : la solution miracle pour maigrir rapidement ou un danger ?

Ozempic, médicament initialement destiné à traiter le diabète de type 2, connaît un succès retentissant en tant que solution rapide pour perdre du poids. Utilisé au-delà de son indication médicale, ce traitement suscite autant d’espoir que d’interrogations, notamment face à ses effets secondaires et aux risques potentiels sur la santé.

Un médicament antidiabétique détourné pour maigrir

Lancé en 2017 par le laboratoire danois Novo Nordisk, Ozempic est le nom commercial du sémaglutide. Ce médicament appartient à la grande famille des agonistes des récepteurs GLP-1, une molécule qui agit en imitant une hormone intestinale naturelle appelée GLP-1. Son rôle initial est de réguler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 en stimulant la production d’insuline, en freinant la libération de glucagon et en ralentissant la digestion.

En plus de ses effets sur la glycémie, il présente des bénéfices cardiovasculaires en réduisant les risques d’accidents cardiaques et d’AVC chez les patients diabétiques. Injecté une fois par semaine dans l’abdomen, la cuisse ou le bras, il s’est rapidement imposé comme l’un des traitements innovants dans la lutte contre le diabète.

Mais en parallèle, les médecins et patients ont observé une perte de poids importante chez de nombreux utilisateurs. Ce constat a donné lieu à un engouement croissant autour de son utilisation comme coupe-faim médical, bien qu’aucune autorisation formelle ne l’ait encore approuvé dans ce but. À lire Covid-19 et la nouvelle vague asiatique : faut-il s’inquiéter ?

Des études prometteuses sur la perte de poids

Plusieurs recherches scientifiques ont appuyé l’efficacité du sémaglutide sur la réduction du poids corporel. Une étude relayée par le JAMA Network Open et menée auprès de 175 personnes obèses ou en surpoids a révélé une perte de 5,9 % du poids corporel après trois mois de traitement, et jusqu’à 10,9 % après six mois.

Pourquoi un tel résultat ? Parce qu’Ozempic agit en profondeur sur plusieurs mécanismes :

Il réduit drastiquement l’appétit en se fixant sur les récepteurs GLP-1 de l’hypothalamus, la zone du cerveau qui régule la faim.

en se fixant sur les récepteurs GLP-1 de l’hypothalamus, la zone du cerveau qui régule la faim. Il retarde le passage des aliments dans l’intestin, ce qui crée une sensation de satiété plus longue .

. Il stabilise la glycémie, évitant ainsi les pics sucrés pouvant entraîner des fringales soudaines.

Cette combinaison en fait un allié puissant pour ceux qui peinent à contrôler leur appétit ou souffrent de troubles liés au métabolisme, bien que son usage hors diabète reste controversé.

Posologie et sécurité : la prudence est de mise

Ozempic nécessite un encadrement médical strict. La dose ne peut pas être standardisée car elle dépend de la tolérance de chaque organisme. En général, le traitement débute à faible dose pour limiter les réactions indésirables, avec une augmentation progressive : À lire Bras fermes et sculptés depuis chez vous : 7 exercices puissants pour booster vos biceps

Semaines 1 à 4 : 0,25 mg par semaine

Semaines 5 à 8 : 0,5 mg par semaine

Semaine 9 et au-delà : jusque 1 mg ou 2 mg selon le patient

Le tout sous contrôle médical. Car même si Ozempic est jugé globalement sûr lorsqu’il est bien dosé, les risques ne sont pas à négliger, surtout lorsqu’il est utilisé de manière déviée par des personnes non diabétiques.

Des effets secondaires souvent digestifs

La plupart des utilisateurs ressentent des symptômes légers mais désagréables au début du traitement, notamment des effets gastro-intestinaux : nausées, constipation ou diarrhées légères. Ceux-ci tendent à s’atténuer après les premières semaines mais restent fréquentés par près de la moitié des patients.

Parfois, d’autres signes apparaissent comme :

des douleurs abdominales ou des ballonnements

ou des ballonnements une sensation de fatigue liée à la baisse d’apport calorique

une perte d’hydratation lorsque les vomissements ou diarrhées sont marqués

Dans des cas plus rares, Ozempic peut provoquer une pancréatite, des calculs biliaires si la perte de poids est très rapide, ou encore aggraver un dysfonctionnement rénal existant en situation de déshydratation. Ces effets démontrent à quel point l’automédication peut être risquée avec ce type de traitement.

Un traitement qui ne remplace pas l’hygiène de vie

Même si ses résultats semblent spectaculaires, Ozempic n’est pas une solution miracle. Tout arrêt brutal peut entraîner une reprise rapide du poids perdu, en particulier si le mode de vie n’a pas été modifié durablement. D’où l’importance de l’associer à :

une alimentation équilibrée

une activité physique régulière

un encadrement médical et psychologique si nécessaire

Il s’agit d’un outil thérapeutique, pas d’une baguette magique. L’espoir minceur qu’il incarne doit être encadré de manière responsable pour éviter les dérives.

Une popularité croissante mais encadrée

De plus en plus de patients non diabétiques sollicitent leurs médecins pour obtenir Ozempic à des fins de perte de poids. Certains professionnels de santé acceptent, à condition de respecter un protocole strict et surveillé, d’autres refusent par précaution. Cette tendance nourrit aussi un marché parallèle dangereux, avec des ventes en ligne sans prescription et des produits contrefaits non contrôlés.

Cette popularité met en lumière un enjeu majeur : le besoin croissant de solutions efficaces pour l’obésité, combiné à l’attrait de résultats rapides. Mais l’impact sur la santé publique reste incertain. Plusieurs experts tirent la sonnette d’alarme pour éviter que ce médicament ne devienne un symbole de régime express au détriment de la sécurité des patients.