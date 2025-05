Stress au travail : ces employeurs ignorants qui mettent votre bien-être en péril

Ignorée par trop d’employeurs, l’évaluation des risques liés au stress est pourtant une obligation légale au Royaume-Uni dès lors qu’une entreprise compte au moins cinq salariés. Une étude révèle que près de la moitié d’entre eux n’en ont jamais entendu parler, malgré des risques réels pour la santé mentale des employés.

Une obligation légale largement méconnue

Un sondage réalisé par Occupational Health Assessment auprès de 115 responsables RH révèle que 41 % des participants ignoraient totalement qu’une évaluation formelle du stress est obligatoire selon la Health and Safety Executive (HSE). Cette méconnaissance expose les salariés à des conditions de travail potentiellement délétères et les employeurs à des sanctions. L’obligation concerne déjà toutes les entreprises de cinq salariés ou plus, mais semble loin d’être appliquée de manière cohérente.

L’étude montre aussi que 25 % des employeurs interrogés n’ont jamais effectué cette évaluation, pourtant essentielle. Ce manquement persiste malgré les consignes de la HSE, qui impose non seulement la réalisation de ces évaluations, mais également leur mise à jour régulière pour garantir une prévention efficace dans le temps.

Un sujet qui suscite des inquiétudes

La moitié des employeurs ayant participé au sondage ont déclaré se sentir « un peu inquiets » à l’idée de procéder à une évaluation des risques psychosociaux, et 2 % se disent carrément « très nerveux ». Cette appréhension reflète une crainte diffuse, souvent liée à un manque de formation ou de clarté sur les attentes réglementaires. Les entreprises redoutent de s’exposer légalement ou de faire remonter des problèmes profonds auxquels elles ne sauraient répondre. À lire Douce, apaisante, accessible… La baby cobra, la posture yoga qui libère le dos et l’esprit

Steve Herbert, ambassadeur de la marque Occupational Health Assessment, rappelle pourtant que ce processus n’a rien de complexe s’il est bien encadré et régulièrement mis à jour. Il s’agit avant tout d’un exercice de bon sens, visant à identifier les sources de stress professionnel et à mettre en place des actions concrètes pour les limiter.

L’exemple édifiant de l’Université de Birmingham

L’étude fait notamment référence à une enquête de la HSE sur l’Université de Birmingham, soupçonnée de n’avoir pas mis en œuvre de mesures suffisantes pour prévenir le stress au travail. Ce cas soulève des inquiétudes générales sur le sérieux avec lequel certaines institutions abordent la santé mentale de leurs employés.

Même dans des organisations réputées, le manque d’évaluation peut avoir des conséquences juridiques et humaines lourdes. La vigilance doit donc être permanente, surtout dans les secteurs où la pression est constante. Ignorer ces obligations revient à exposer les salariés, mais aussi la réputation de l’entreprise elle-même.

Une mise en conformité qui peut être simple

Selon Steve Herbert, la lutte contre le stress au travail devrait être considérée comme une bonne pratique managériale, et non comme une contrainte réglementaire. Il recommande aux employeurs de consulter les outils de la HSE, souvent très accessibles, pour réaliser une évaluation simple et pertinente. À lire Ozempic : la solution miracle pour maigrir rapidement ou un danger ?

Il rappelle également qu’une évaluation efficace implique :

L’identification des sources de stress (charge de travail, conflits, manque de soutien…)

La consultation des salariés concernés

La mise en œuvre d’un plan d’action adapté

Le suivi régulier de son efficacité

Ce processus permet non seulement de respecter la loi, mais aussi d’instaurer un climat de travail plus serein et productif. Les employeurs ont donc tout à y gagner.