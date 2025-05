Sel rose ou sel ordinaire : lequel est vraiment meilleur pour votre santé ?

Le sel fait partie du quotidien culinaire de millions de foyers, mais sa consommation excessive nuit à la santé. Nombreux sont ceux qui se tournent vers le sel rose, supposé plus naturel et plus bénéfique que le sel ordinaire. Pourtant, les différences entre ces deux types de sel ne sont pas toujours évidentes.

Le sel rose et le sel ordinaire : des origines bien distinctes

Le sel rose, aussi appelé sel de l’Himalaya, provient de gisements anciens situés au Pakistan, dans les montagnes de l’Himalaya. Extrait naturellement, ce sel est peu transformé et conserve des minéraux qui lui donnent sa teinte rosée, dont l’oxyde de fer.

À l’inverse, le sel de table classique est issu de gisements souterrains ou de l’eau de mer. Il subit un traitement industriel, est raffiné, parfois blanchi, et contient souvent des additifs chimiques pour éviter les grumeaux. De plus, il est généralement enrichi en iode, un nutriment essentiel pour le bon fonctionnement de la thyroïde.

Des compositions différentes mais très proches

Les deux types de sel sont principalement constitués de chlorure de sodium, le composant responsable de leur goût salé. Le sel rose en contient entre 84 et 98 %, contre 97 à 99 % pour le sel de table. Cette légère différence peut influencer la décision des consommateurs cherchant à limiter leur apport en sodium. À lire Stress au travail : ces employeurs ignorants qui mettent votre bien-être en péril

Le sel rose contient plus de 84 oligo-éléments, tels que le potassium, le calcium, le magnésium ou encore le manganèse. Bien que ces minéraux soient présents en très faibles quantités, ils renforcent l’aura de « sel santé » souvent attribuée au sel rose.

Des textures et des goûts à ne pas négliger

Le sel ordinaire présente des grains fins et réguliers qui facilitent son intégration dans toutes les préparations, de la pâtisserie aux plats mijotés. Sa texture standardisée en fait un allié parfait pour une mesure précise en cuisine.

Le sel rose, quant à lui, existe en cristaux plus gourmands, parfois utilisés en finition pour leur croquant et leur aspect esthétique. Côté saveur, il offre une palette plus douce et subtile, légèrement minérale, idéale pour relever des plats plus délicats.

Le sel iodé, un atout santé du sel ordinaire

Le sel ordinaire enrichi en iode joue un rôle crucial dans la prévention des carences en iode, fréquentes dans certaines régions. Cette carence peut entraîner des troubles de la thyroïde ou un retard de développement chez les enfants. À lire Douce, apaisante, accessible… La baby cobra, la posture yoga qui libère le dos et l’esprit

Cependant, il est recommandé de diversifier ses sources d’iode, par exemple en consommant des fruits de mer, des œufs ou des produits laitiers, plutôt que de se reposer uniquement sur le sel iodé.

Le sel rose, bien au-delà de la cuisine

En plus de son rôle d’assaisonnement, le sel rose s’invite dans les soins de bien-être. On l’utilise dans :

les bains relaxants , réputés pour apaiser les tensions musculaires,



, réputés pour apaiser les tensions musculaires, les gommages corporels, qui exfolient et revitalisent la peau.

Ces usages ne présentent pas de bienfaits médicaux scientifiquement prouvés, mais ils restent populaires pour leurs effets détente. Cela donne une autre dimension à ce sel, qui séduit aussi par son image plus « naturelle » et holistique.

Quel sel choisir : une affaire de modération

Au final, aucun des deux sels ne peut être considéré comme objectivement meilleur. Leur impact sur la santé dépend de la quantité consommée, et non seulement de leur type ou origine. Qu’il soit rose ou blanc, grossier ou fin, iodé ou minéral, le sel doit être dosé avec précaution.

Les amateurs de saveurs douces et de produits naturels se tourneront vers le sel rose, tandis que ceux soucieux de leur apport en iode opteront pour le sel ordinaire. L’essentiel est de savourer chaque plat sans excès.