Stress, burnout, anxiété… Pourquoi “la santé mentale n’est pas saisonnière” selon les experts

Après chaque campagne de sensibilisation à la santé mentale, les demandes d’aide explosent brièvement, avant de retomber rapidement. En 2023 et 2024, les semaines suivant les programmes comme la Mental Health Awareness Week ont vu une hausse de plus de 10 % des sollicitations, révélant la puissance de ces campagnes, mais aussi leurs limites à long terme.

Un pic d’attention, mais un retour à la normale rapide

L’analyse menée par Healix Health montre que, bien que la santé mentale soit un enjeu permanent, les comportements de recherche d’aide se concentrent sur de courtes périodes. Ainsi, durant la Mental Health Awareness Week, qui s’est tenue du 12 au 18 mai 2025, l’utilisation de la plateforme Mindright a considérablement augmenté. Les sujets les plus recherchés concernaient le stress, le burnout et les séances de thérapie. Pourtant, dès le mois de juin, ces chiffres sont revenus à leur niveau initial, soulignant le caractère éphémère de l’élan suscité par ces campagnes.

La même logique se répète chaque année lors du « Blue Monday », considéré comme le jour le plus déprimant de l'année. Les deux dernières éditions ont vu une hausse de 30 % des consultations sur les plateformes de bien-être, bien au-dessus des moyennes du reste du mois de janvier.

Des campagnes utiles mais insuffisantes selon les experts

Pour Ian Talbot, PDG de Healix Health, il est crucial de ne pas s’arrêter à ces élans ponctuels. Il insiste sur le fait que « la santé mentale n’est pas saisonnière« . Bien que les campagnes de sensibilisation réveillent une conscience collective salutaire, elles doivent être soutenues par des actions continues dans le monde du travail et au-delà. Selon lui, les employeurs doivent aller plus loin que les outils numériques ou les conférences mensuelles, et offrir un accompagnement durable à leurs employés.

Cela pourrait inclure :

Un accès régulier à des séances de thérapie,

Des dispositifs de prévention du stress à long terme,

Une culture de l’entreprise favorable au bien-être psychologique.

L’impact direct de la consommation d’alcool sur le moral

Autre facteur aggravant de la santé mentale : le niveau de consommation d’alcool. Selon une enquête d’Alcohol Change UK menée auprès de plus de 4 000 adultes britanniques, plus la consommation dépasse les 14 unités hebdomadaires recommandées, plus le risque de dépression et d’anxiété augmente. Moins d’un cinquième des personnes qui ne boivent jamais rapportent souffrir de dépression, contre 26 % des buveurs à risque et 37 % des buveurs dangereux.

Les données concernant l’anxiété sont tout aussi parlantes :

24 % chez les abstinents,

32 % chez les buveurs à risque,

50 % chez les personnes ayant une consommation excessive.

Ces chiffres font écho à un constat déjà bien connu : la santé mentale repose autant sur des habitudes de vie saines que sur l'accès à des services de soutien.

Un besoin d’accompagnement à long terme

Malgré des initiatives efficaces comme Mindright, qui permettent aux employés de bénéficier d’une orientation rapide via le numérique, le vrai défi reste la continuité. Ce que montre cette étude, c’est que si le déclenchement d’une demande d’aide peut être stimulé par une campagne, maintenir cette dynamique nécessite un engagement bien plus profond.

Cela passe par une meilleure formation des managers, une normalisation de la parole autour du mal-être psychologique et une offre adaptée aux divers profils d’employés. Les plateformes digitales sont un bon point de départ, mais ne remplacent pas un accompagnement humain régulier, particulièrement pour les métiers à forte charge mentale ou émotionnelle.

Les périodes de sensibilisation démontrent ainsi leur efficacité temporaire, mais révèlent aussi un besoin urgent : construire une culture propice à la santé mentale à l’année, pas seulement lors de quelques moments de mobilisation médiatique.