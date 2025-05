Les ados prêts pour la fac ? Ce que les parents redoutent (et comment l’université les aide)

Une récente étude menée au Royaume-Uni met en lumière un constat alarmant : la majorité des adolescents ne sont pas prêts à gérer les responsabilités de la vie adulte lorsqu’ils quittent le domicile familial. Les parents s’inquiètent du manque de préparation de leurs enfants, même à l’approche de l’université.

Les adolescents jugés peu autonomes

Selon cette enquête nationale réalisée par Yugo auprès de 2 000 parents britanniques, près de trois quarts des parents (74 %) estiment que leurs adolescents sont « en partie » ou même « complètement » inadaptés à la vie adulte. Ces chiffres traduisent un décalage grandissant entre les exigences de l’âge adulte et les compétences réelles des jeunes. Pour 77 % des répondants, ils se considèrent eux-mêmes mieux préparés à quitter le foyer que leurs enfants ne le sont aujourd’hui.

Les raisons évoquées sont multiples : 46 % des parents pensent que les jeunes ont aujourd’hui tendance à se faire tout faire, tandis que 44 % estiment qu’ils passent trop de temps sur leurs téléphones, au détriment de l’apprentissage des tâches du quotidien.

L’université comme tremplin vers l’indépendance

Malgré ces inquiétudes, l’étude révèle aussi une forte confiance dans l’environnement universitaire : près de 9 parents sur 10 (89 %) considèrent que l’université est le lieu idéal pour apprendre l’autonomie. À lire Melbourne étudiante : culture, sorties, bons plans… Tout ce que vous devez savoir

Cette conviction est encore renforcée chez ceux ayant déjà fréquenté un établissement supérieur. En effet, 91 % des parents diplômés déclarent que cette période leur a permis d’acquérir à la fois des compétences académiques et personnelles, prouvant qu’il s’agit d’un moment crucial dans le développement personnel de leurs enfants.

Des bases financières insuffisamment maîtrisées

L’étude a permis d’identifier les domaines précis où les adolescents manquent de compétences. Côté finances, seuls 50 % des parents enseignent à leurs enfants à faire leurs courses en respectant un budget. Moins de la moitié leur montrent comment ouvrir un compte épargne (48 %) ou payer une facture (37 %). Ils ne sont que 36 % à les guider pour établir un budget, et à peine 16 % des parents expliquent clairement le fonctionnement des prêts étudiants.

Ce manque d’éducation financière peut générer des risques dès l’entrée à l’université, où les jeunes se retrouvent souvent à gérer leur propre argent pour la première fois.

Alimentation et santé : des lacunes préoccupantes

En matière de santé, seulement 44 % des adolescents reçoivent des conseils pour prendre soin de leur bien-être mental, et à peine 39 % sont encouragés à demander de l’aide en cas de besoin. Pire encore, seuls 35 % apprennent à prendre un rendez-vous médical, un acte pourtant essentiel à l’âge adulte.

À lire Peau sèche, acné ou rides ? L’huile de jojoba est la solution naturelle à adopter

Concernant la cuisine, les chiffres sont tout aussi révélateurs : 37 % savent préparer un plat de base comme des spaghettis bolognaises, et 32 % ont été sensibilisés aux règles de sécurité alimentaire. Ils ne sont que 20 % à connaître les indispensables à avoir dans un garde-manger, et 14 % à savoir faire une sauce tomate maison.

Les compétences sociales, souvent négligées

Alors que 43 % des parents affirment apprendre à leurs adolescents à faire preuve d’empathie envers les autres, seuls 26 % les forment à gérer des conversations difficiles, pourtant fréquentes en colocation ou dans le monde professionnel. Enfin, à peine 22 % des jeunes sont préparés à partager un espace de vie de manière respectueuse, ce qui peut engendrer des conflits majeurs lorsqu’ils emménagent avec d’autres étudiants.

Ménage et entretien de l’habitat : un apprentissage encore partiel

Sur le plan des tâches ménagères, les compétences sont inégalement réparties. Si 63 % des jeunes savent ranger leur chambre, ils sont moins nombreux à maîtriser les tâches plus techniques : seulement 47 % savent faire une machine à laver, et 41 % peuvent nettoyer une salle de bain. Des gestes simples mais souvent mis de côté dans leur éducation domestique.

Le constat devient plus critique sur les tâches spécifiques : 18 % savent traiter une tache tenace, et 12 % seulement savent déboucher un évier. Un manque de connaissances pratiques qui peut poser problème une fois seuls.

Des solutions sont possibles pour accompagner cette transition

Face à ces constats, certains programmes visent à soutenir l’indépendance des étudiants. L’initiative « Live Your Best Life » de Yugo propose divers ateliers et activités pour aider les jeunes à acquérir les compétences essentielles de la vie quotidienne. Ces programmes permettent de combler les lacunes laissées par une préparation familiale incomplète.

L’université reste une opportunité unique, non seulement pour réussir académiquement, mais aussi pour apprendre, expérimenter et devenir réellement autonome. Une étape de vie que beaucoup abordent encore sans les bons outils, mais qui peut devenir formatrice avec le bon soutien.