Perte de poids difficile ? Essayez cette boisson maison au gingembre et citron

La boisson brésilienne surnommée Mounjaro séduit de plus en plus d’amateurs de recettes naturelles pour favoriser la perte de poids. À base de vinaigre de cidre, de citron, de gingembre et de fleurs de pois bleu, cette infusion maison promet de stimuler le métabolisme, d’améliorer la digestion et de renforcer la satiété, sans recourir à un traitement médicamenteux.

Un nom inspiré d’un médicament efficace

Bien qu’elle n’ait aucun lien direct avec le médicament Mounjaro prescrit contre le diabète de type 2, cette boisson brésilienne porte le même nom en raison de ses bienfaits supposés sur la gestion du poids. Son appellation évoque les résultats souvent vantés chez les utilisateurs du traitement médical, notamment une réduction significative de l’appétit et une perte de masse grasse.

La nutritionniste Asmita Jotshi souligne que les ingrédients de cette boisson peuvent, à leur manière, soutenir la digestion et le métabolisme. Un métabolisme plus actif permettrait en effet une meilleure combustion des calories, tandis qu'une digestion optimisée réduirait les ballonnements et favoriserait un transit plus fluide.

Des ingrédients naturels aux effets complémentaires

Chaque composante de cette infusion joue un rôle spécifique dans la stimulation des mécanismes corporels impliqués dans la perte de poids. Le vinaigre de cidre de pomme, par exemple, est connu pour son acidité riche en acide acétique qui peut renforcer la sensation de satiété, réduisant ainsi les portions alimentaires prises au fil de la journée.

Le gingembre, en plus de ses propriétés digestives, améliore l’absorption des nutriments et peut provoquer une sensation de chaleur corporelle, ce qui stimule temporairement le métabolisme.

Le citron, riche en antioxydants et en vitamine C, pourrait renforcer le système immunitaire tout en dynamisant les processus digestifs. Enfin, les fleurs de pois bleu sont riches en flavonoïdes, des antioxydants naturels qui, selon certaines études, pourraient agir contre l’accumulation de graisse.

Une recette facile à préparer chez soi

Préparer cette boisson maison ne nécessite que quelques minutes. Il suffit de porter à ébullition une tasse d’eau avec une cuillerée de gingembre émincé, puis d’y plonger des fleurs de pois bleu séchées afin de libérer leurs arômes et vertus pendant 10 minutes. On y ajoute ensuite du miel, du citron fraîchement pressé et une cuillère de vinaigre de cidre pour finaliser le mélange.

Les composants acides doivent être introduits une fois l'eau refroidie légèrement afin de préserver les enzymes et éviter une perte de nutriments. Cette boisson se consomme de préférence tiède et fraîchement préparée pour tirer un maximum de ses principes actifs.

Pour ceux qui veulent une version simplifiée, un mélange de miel, citron et gingembre suffit à créer une alternative légère qui reste bénéfique pour la digestion.

Quand et comment la consommer ?

La consommation de cette boisson est conseillée le matin à jeun pour réveiller l’organisme et relancer le métabolisme avant le premier repas. Certains préfèrent en boire un verre environ 30 minutes avant un déjeuner ou un dîner copieux, afin de limiter les excès alimentaires et améliorer la digestion.

Il est cependant déconseillé de la consommer juste avant de dormir, en raison de l’acidité du citron et du vinaigre qui peut provoquer des inconforts digestifs comme des brûlures d’estomac ou un reflux gastrique. Pour celles et ceux qui ont un estomac sensible, un usage modéré est préférable, voire une dilution plus importante.

Des effets secondaires à surveiller

Malgré ses nombreux bénéfices, cette boisson n’est pas sans risques si elle est prise à outrance. Les ingrédients comme le vinaigre de cidre et le citron sont très acides et, consommés régulièrement en quantité non diluée, ils peuvent affaiblir l’émail dentaire et entraîner des douleurs gastriques. Un rinçage de la bouche après ingestion ou l’usage d’une paille peut limiter l’impact sur les dents.

Le gingembre, quant à lui, possède une action chauffante et stimulante, mais un excès pourrait occasionner des ballonnements, de la diarrhée ou une élévation de la température corporelle perçue. Chaque métabolisme réagira différemment à cette infusion, il est donc recommandé de commencer par de petites doses pour observer les effets.

Même si cette boisson peut accompagner un programme d’amincissement, elle n’a rien d’un remède miracle. Elle reste un complément naturel intéressant mais ne saurait remplacer un traitement médical adapté ni une hygiène de vie globale et équilibrée.