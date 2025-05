Prise de poids difficile ? 14 shakes protéinés maison pour grossir sainement

Les shakes protéinés sont souvent associés à la perte de poids, mais ils constituent aussi une solution efficace pour ceux qui cherchent à prendre du poids de manière saine. Leur teneur élevée en calories et en protéines favorise le développement musculaire et permet d’augmenter ses apports nutritionnels sans recourir à la malbouffe.

Pourquoi les shakes protéinés permettent de prendre du poids

Pour prendre du poids, il est essentiel de consommer plus de calories qu’on en dépense chaque jour. Les shakes protéinés maison offrent une alternative saine aux aliments industriels en apportant des calories de qualité, des protéines et des graisses bénéfiques.

De plus, ils sont faciles à préparer et se digèrent souvent plus facilement qu’un repas solide, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ont un appétit limité ou un métabolisme rapide.

Les poudres de protéines comme la whey ou la caséine sont souvent utilisées comme base, car elles sont riches en calories et en acides aminés essentiels. Par exemple, 100 grammes de whey apportent environ 385 calories, et le beurre d’amande, lui, en contient environ 614 pour la même quantité. Ces shakes aident ainsi à augmenter la masse musculaire maigre tout en facilitant la consommation de calories supplémentaires.

13 recettes de shakes protéinés maison pour une prise de poids saine

Voici une sélection de recettes simples, délicieuses et riches en nutriments pour soutenir vos objectifs de poids :

1. Shake à la banane et au beurre de cacahuète

Avec 410 calories, il combine une banane, 2 cuillères de beurre de cacahuète, une dose de protéines à la vanille, du lait entier, du yaourt nature et une pincée de cannelle. Ce shake est parfait pour un encas riche en glucides, protéines et graisses saines.

2. Shake au chocolat et flocons d’avoine

Un mélange idéal de chocolat, d’avoine trempée, de beurre d’amande et de lait d’amande, pour environ 350 calories. Ajoutez si vous le souhaitez une cuillère de miel pour plus d’énergie.

3. Shake à l’avocat et à la vanille

Ce shake onctueux contient de l'avocat mûr, des protéines à la vanille, du lait végétal et du sirop d'érable. Avec 330 calories riches en bonnes graisses, il favorise la prise de poids tout en nourrissant la peau et les cellules.

4. Shake à la fraise et au lait d’amande

Idéal pour une collation légère à 300 calories, mélangez des fraises surgelées, du beurre d’amande, de la protéine neutre ou à la vanille, du lait d’amande et, en option, quelques graines de lin pour renforcer l’apport en (fibres et oméga-3).

5. Shake mangue et coco

Un smoothie tropical de 380 calories à base de morceaux de mangue, de lait de coco entier, de protéines à la vanille, de noix de coco râpée et de graines de chia. À consommer après une séance de sport pour un maximum de récupération.

6. Shake à la patate douce et à la cannelle

Parfait pour l’automne ou comme goûter réconfortant, ce shake de 350 calories est préparé avec de la patate douce cuite, du lait entier, du miel et une pincée de cannelle.

7. Shake aux myrtilles et aux graines de chia

Avec des myrtilles surgelées, des protéines à la vanille ou aux fruits, du lait de soja, du beurre de noix et des graines de chia, ce shake fournit 320 calories très nutritives, particulièrement riches en antioxydants.

8. Shake chocolat noisette

Alliant pâte à tartiner aux noisettes, chocolat, banane, lait entier et graines de lin, ce mélange permet d’apporter 390 calories savoureuses tout en améliorant la satiété.

9. Shake au café et au beurre de cacahuète

Avec 340 calories, ce shake utilise du café infusé et refroidi, une dose de protéine au chocolat ou vanille, du beurre de cacahuète, de la banane et du lait. Une excellente option énergisante en matinée.

10. Shake tarte à la citrouille

Combinez ½ tasse de purée de citrouille rôtie, des protéines à la vanille, du lait d’amande, des épices pour tarte et du sirop d’érable pour 280 calories douces et réconfortantes.

11. Shake ananas et coco

Un shake de 330 calories aux airs tropicaux, avec ananas, lait de coco, protéines et graines (chia ou lin) pour réhydrater et nourrir les muscles en profondeur.

12. Shake pomme, cannelle et avoine

Faites tremper les flocons d’avoine, coupez une pomme, et mélangez avec des protéines, du lait d’amande et une touche de beurre d’amande et de cannelle. Ses 340 calories en font un petit-déjeuner complet.

13. Shake vert protéiné

Un smoothie santé à base d’épinards, de banane, de protéines vanille, de beurre de noix et de lait végétal. Avec 300 calories équilibrées, il convient aussi aux personnes surveillant leur digestion.

14. Shake datte et coco

Mélangez dattes, lait entier, protéines à la vanille, noix de coco râpée et cannelle pour obtenir une boisson de 360 calories pleine de goût et d’énergie.

Utilisation stratégique des shakes pour une prise de poids réussie

Les shakes peuvent être intégrés à n’importe quel moment de la journée : au petit-déjeuner, entre deux repas ou en collation du soir pour optimiser les apports caloriques. Grâce à leur richesse en protéines et en bonnes graisses, ils soutiennent non seulement la prise de masse, mais aussi la récupération musculaire après l’effort.

Pour les enfants, il convient de limiter la teneur en protéines à 10–15 grammes par shake. Préférez des ingrédients naturels comme du lait entier, des fruits, du beurre de noix et évitez les produits contenant caféine ou sucres ajoutés. Un shake à la banane ou aux baies est une option idéale pour leurs besoins.

Conseils pour prendre 5 kg en 30 jours

Pour une prise de poids efficace, il est recommandé d’ajouter entre 700 et 1000 calories par jour à son alimentation habituelle. Voici quelques conseils à suivre pour prendre du poids sainement :

Mangez toutes les 3 ou 4 heures

Privilégiez les repas riches en protéines, glucides et bonnes graisses

Faites de la musculation régulièrement pour développer la masse maigre

Restez bien hydraté tout au long de la journée

Intégrez 1 à 2 shakes protéinés par jour pour atteindre vos objectifs caloriques facilement

Les protéines de whey et de caséine sont particulièrement adaptées pour favoriser la construction musculaire et garantir un surplus calorique équilibré. Ce sont donc des alliés de choix pour une prise de poids durable et maîtrisée.