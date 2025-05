Employés dépassés par les avantages santé ? Une seule plateforme qui peut tout changer

De plus en plus d’entreprises misent sur la prévention pour préserver la santé de leurs employés, appuyées par des outils technologiques efficaces. L’implémentation d’un portail digital unique permet de guider les salariés vers les bons services, améliorant ainsi de manière significative leur bien-être global tout en réduisant les coûts liés à la santé.

Un accès centralisé pour améliorer l’engagement

Aujourd’hui, seuls 65 % des salariés savent où trouver les informations concernant leurs avantages, et à peine 20 % en profitent pleinement. Pourtant, la prévention coûte jusqu’à quatre fois moins que les soins curatifs, ce qui la rend essentielle pour la santé des entreprises autant que pour celle des collaborateurs.

En simplifiant l’accès aux services via une plateforme digitale unique, les employeurs peuvent améliorer l’engagement des employés envers les démarches préventives. Cela permet à ces derniers de se sentir plus soutenus et écoutés dans leur vie professionnelle et personnelle.

Selon une étude de Mercer Marsh Benefits, 80 % des salariés disposant d'un accès technologique à leurs avantages se disent « épanouis », contre seulement 54 % chez les autres.

Cette démarche de digitalisation permet :

De structurer les ressources disponibles

De rendre l’utilisation des bénéfices intuitive

De créer un parcours santé adapté à chacun

Orienter vers la bonne aide au bon moment

Souvent, les informations sur les avantages santé sont noyées dans la masse d’e-mails ou cachées dans un coin de l’intranet.

La technologie permet de fournir aux employés une aide ciblée et proactive dès les premiers signes d’un souci de santé. Par exemple, une personne souffrant d’inconfort physique pourrait être dirigée rapidement vers un service de kinésithérapie, limitant ainsi les risques de complications. De la même manière, un salarié en détresse psychologique serait orienté rapidement vers du soutien émotionnel ou des séances de coaching mental.

Ce ciblage augmente fortement :

Le sentiment d’écoute et d’accompagnement

La réduction des arrêts maladie évitables

Le maintien du bien-être mental et physique

82 % des employés ayant accès à une plateforme centrée sur le bien-être affirment que leur entreprise se soucie réellement de leur santé, contre seulement 56 % chez ceux qui n’en bénéficient pas.

Des bénéfices adaptés aux besoins personnels

Les entreprises peuvent désormais offrir des avantages « à la carte », libérés des lourdeurs administratives des anciens plans flexibles. Grâce à la personnalisation rendue possible par la tech, les salariés peuvent bénéficier de fonds bien-être individualisés à allouer comme ils le souhaitent. Cela peut inclure des abonnements à des salles d’escalade, des cours de danse, des séances de méditation ou encore des soins alternatifs.

Ces options augmentent la perception de valeur des avantages, puisque :

78 % des salariés disposant d’options personnalisées considèrent qu’elles répondent à leurs besoins

Contre 56 % chez ceux qui n’ont qu’un plan standardisé

Moderniser et individualiser les avantages, c’est permettre à chacun de construire son propre équilibre.

Améliorer la visibilité grâce à une meilleure communication

Il n’est pas rare que des salariés découvrent un programme de bien-être qu’ils croient nouveau, alors qu’il existe depuis des années. Cela souligne que le problème réside souvent dans la communication, non dans le contenu offert. En centralisant les informations via une interface unique, les employeurs peuvent enfin faire connaître toutes les ressources existantes au bon public.

La technologie permet de :

Envoyer des campagnes ciblées en fonction de l’âge ou des besoins santé (ménopause, dépistage du cancer, maternité…)

Adapter les messages aux changements de vie majeurs

Garantir la bonne compréhension et l’utilisation des droits disponibles

Cette approche renforce l’équité d’accès tout en rendant l’offre plus pertinente.

Les apports de l’intelligence artificielle pour demain

Les dernières avancées en intelligence artificielle offrent un potentiel immense pour soutenir le bien-être des employés. Chatbots, systèmes prédictifs et messages automatisés permettent une intervention proactive avant même l’apparition des problèmes. Ces outils peuvent s’ajuster à la vie de chaque salarié et adapter leur guidance à des événements personnels comme une grossesse, une maladie ou un déménagement familial.

Les fondations posées aujourd’hui garantiront que :